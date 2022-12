Hybridiosaamiskeskuksen Jukka Savolainen ehdolle eduskuntaan kokoomuksen listalta

Savolainen haluaa tuoda oman osaamisensa mukaan valtakunnalliseen päätöksentekoon.

“Meneillään on globaali konflikti, jossa demokraattinen elämänmuoto on vakavasti haastettuna. Ukrainan sotakin on vain yksi episodi tässä suuressa kuviossa. Tilanne tulee jatkumaan pitkään. Suomi on konfliktin rajapinnalla vaikeassa maantieteellisessä asemassa. Tavoittelen kansanedustajuutta, koska haluan tuoda oman osaamiseni lainsäädännön ytimeen”, Savolainen sanoo.

Savolaisella on 36 vuoden virkakokemus turvallisuusalan tehtävistä.

”Rajavartiolaitoksen meriupseerina oli mahdollisuus hankkia kokemusta laajalta alueelta: pelastustoiminnasta, lainvalvonnasta, sotilaallisesta maanpuolustuksesta ja kriisinhallinnasta. Näihin kaikkiin liittyy tilannekuvan muodostaminen, tiedustelu, valmistautuminen poikkeuksellisiin tapahtumiin, johtaminen ja päätöksenteko. Tällä kokemuksella osaan kirittää turvallisuuden kehittämistä Suomessa”, Savolainen sanoo.