Hygieniatuotteet kasvattavat pirkanmaalaista Taerosolia

Tiedote 22.10.2020. Koronaepidemia on ajanut monet yritykset ahdinkoon, mutta toisille se on tarjonnut kokonaan uuden kasvu-uran. Kangasalla toimivan Taerosolin puhdistustuotteille riittää menekkiä paitsi kotimaassa myös vientimarkkinoilla.

Monessa yrityksessä seurattiin viime keväänä koronapandemian etenemistä epätietoisuuden vallassa. Kangasalla teknisiä aerosoleja ja muita teknokemian tuotteita teollisuuden, elektroniikan ja tekniikan tarpeisiin valmistavassa Taerosolissa sen sijaan tartuttiin tuumasta toimeen.

Jo 1960-luvulla toimintansa aloittaneessa pirkanmaalaisyrityksessä oivallettiin heti epidemian orastaessa, että erilaisille puhdistusaineille sekä etenkin käsi- ja pintahygienian tuotteille tulisi olemaan vielä Suomessakin kysyntää.



– Nopean tuotekehityksen ja oman ketteryytemme ansiosta saimme suihkutettavat käsidesit tuotantolinjoille todella nopeasti.



– Pian repertuaari laajeni myös desinfioiviin puhdistusliinoihin, ulkomaankaupasta vastaava Ville Toiva kertoo.



Suihke on vaivaton vaihtoehto



Käsidesien ja puhdistustuotteiden kysyntä kasvoikin keväällä kotimaassa rivakasti. Taerosolin tuotteille riitti kuitenkin menekkiä myös naapurimaissa ja etenkin Ruotsissa, jossa korona levisi Suomeen nähden aivan toisenlaista tahtia.



– Tämä on tarkoittanut meillekin melkoista muutosta, sillä valtaosa tuotannostamme alkaa jo olla erilaisia puhdistustuotteita. Etenkin puhdistusliinojen suosio kasvaa jatkuvasti, Toiva laskeskelee.



Suihkeiden suosiota lisää etenkin niiden siisteys ja helppokäyttöisyys. Perinteisiin nestepakkauksiin ja pumppupulloihin verrattuna suihke voidaan annostella tarkasti haluttuun paikkaan eikä sitä roisku esimerkiksi vaatteille, lattialle tai pöytäpinnoille. Sama vaivattomuus koskee myös pyyhkeitä.



– Käytämme EN-standardien mukaisia desinfioivia aineita ja lisäksi ponnekaasut ovat otsoniturvallisia, Toiva lisää.



Puhtausbuumi jää pysyväksi



Taerosolin omat tuotteet tunnistaa PRF-brändistä. Niiden lisäksi yhtiö valmistaa myös asiakkaiden omia private label-merkkejä.



Tässä korostuu Toivan mukaan pienen pk-yrityksen pitkä historia, vahva osaaminen ja asiakaslähtöisyys. Tarjolla ovat myös oman laboratorion sekä kemistin palvelut, jolloin yhteistyö kattaa koko tuotekehitys- ja tuotantoketjun avaimet käteen -periaatteella.



– Parhaimmillaan uusi tuote saadaan linjalle parissa viikossa. Lisäksi meiltä voi tilata myös pieniä, noin tuhannen kappaleen eriä, Toiva kertoo.



Korona menee aikanaan ohitse, mutta puhdistustuotteille riittää kysyntää myös epidemian laannuttua.



– Jokaiselle on varmasti viime kuukausina selvinnyt, kuinka tärkeä tekijä käsihygienia ja pintapuhtaus on erilaisten virusten ja tautien torjunnassa, Toiva tähdentää.