Hyökkääjä Hassane Bandé vahvistamaan HJK:ta

24-vuotias hyökkääjä Hassane Bandé ja HJK ovat tehneet kesäkuun 2025 loppuun ulottuvan sopimuksen. Burkinafasolainen hyökkääjä tulee Klubiin ranskalaisesta Amiensista.

19-vuotiaana Bandé oli kuuma nimi Euroopan siirtomarkkinoilla iskettyään Mechelenin paidassa Belgian pääsarjassa kauden 11 ensimmäisessä ottelussa hurjat kahdeksan maalia. Kesällä 2018 hän siirtyi isolla rahalla Ajaxiin mutta loukkaantui vakavasti heti ensimmäisessä harjoitusottelussa.

Lopulta debyytti Ajaxissa jäi – reservijoukkuetta lukuun ottamatta – kilpailullisissa peleissä kokonaan tekemättä, ja Bandé vietti ensin puolitoista kautta lainalla Sveitsin Thunissa ja kaksi kautta Kroatian NK Istra 1961:ssa. Kroatian liigassa maaleja syntyi kahdeksan. Vuosi sitten Bandé ja Ajax päätyivät purkamaan sopimuksensa, ja viime kauden burkinafasolainen hyökkäsi Ranskassa Amiens SC:ssä.

Vaikka Ajaxissa hän jäi sivuraiteelle, maansa maajoukkueessa hän on pysynyt vakiokasvona. Bandé on pelannut Burkina Fasolle 23 ottelua ja tehnyt kaksi maalia.

Nyt hän hakee uralleen uutta nostetta Klubista.

– Hassanella on kliseisesti sanottuna kansainvälisen tason nopeus, se on selkeä erityisominaisuus. Hän on myös monikäyttöinen eli pystyy pelaamaan hyökkäyksessä niin laidoilla kuin keskelläkin, päävalmentaja Toni Korkeakunnas tietää.

– Hassanella on tausta kovissa seuroissa, mutta viime vuodet eivät ole sujuneet niin kuin hän olisi toivonut. Olemme keskustelleet videon välityksellä, ja saimme hänet vakuutettua, että Helsingistä kannattaa tulla hakemaan uralle uutta vauhtia. Saamme erittäin motivoituneen pelaajan, joka voi parhaimmillaan olla erinomainen, mutta meidän pitää olla myös kärsivällisiä: Sisäänajo pelitapaan ei ole kaikkein helpointa toteuttaa tämänhetkisessä peliruuhkassa, “Toke” huomauttaa.

Bandé on edustuskelpoinen saman tien ja siten valmennuksen käytettävissä jo ensi viikon Qarabağ-kotiottelussa.