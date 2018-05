Hyönteisruoka helposti haltuun!

Hyönteiset ovat vihdoin saapuneet suomalaisten ruokakauppojen hyllyille ja ravintoloiden listoille. Hyönteiskokki Topi Kairenius opastaa, kuinka tavallinen kuluttaja voi lähestyä uudenlaista raaka-ainetta helposti herkutellen.

Topi Kairenius on yksi espoolaisen pienpanimo Fat Lizardin perustajista ja Suomen ensimmäinen hyönteiskokki. Kairenius on alan pioneeri ja aktiivinen puhuja, joka on vuosien ajan levittänyt hyönteisruuan sanomaa aina Helsingin yliopistolta Pohjoismaiden suurlähetystöön Berliinissä.

“Aasiassa, Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa hyönteiset ovat kuuluneet pitkään osaksi normaalia ruokakulttuuria. Meillä Suomessa ollaan nyt siirtymävaiheessa, jossa hyönteiset raaka-aineena voivat tuntua kuluttajasta eksoottiselta ja oudolta. Hyönteiskokki.fi-sivuston tavoitteena on olla poistamassa hyönteisruokaan liittyvää mystiikkaa ja tuomassa ötökät maistuvalla tavalla suomalaisten lautasille”, Kairenius summaa.

Hyönteiskokki.fi-sivusto tarjoaa maukkaita ja helposti lähestyttäviä hyönteisreseptejä kaiken tasoisille kokeille. Vaikkei Kaireniuksella ole ravintolakokin taustaa, hän on työskennellyt kansainvälisen tason huippukokkien kanssa innoittaen heitä ja vastavuoroisesti saanut heiltä inspiraatiota. Osa Topin resepteistä, kuten Sirkanpolttajan spagetti tai Banaaniset sirkkaletut ovat muunnelmia tutuista ja helposti lähestyttävistä klassikoista, kuten Pasta Carbonarasta ja banaanipannukakuista. Rohkeimmat keittiön sankarit voivat tutustua suklaahunnutettuihin kulkusirkkoihin tai kesäiseen muurahaiskeittoon. Reseptit ovat suoraviivaisia ja selkeitä. Reseptien lisäksi sivustolla julkaistaan myös lyhyitä videoita, joilla Kairenius opastaa kuluttajaa hyönteiskokkauksen saloihin.

Suomessa hyönteistalous hakee vielä muotoaan, mutta erityyppisten hyönteisruokien saatavuus helpottuu jatkuvasti. Hyönteiskokki.fi antaa vinkkejä raaka-aineiden hankkimiseen ja niiden hyödyntämiseen, erityisesti kotimaisesta vinkkelistä.

“Hyönteisruoka on profiloitunut eettiseksi ja ekologiseksi ruuaksi. Yksi merkittävä ajatus hyönteistalouden takana onkin tarjota ratkaisua lähitulevaisuuden ruokakriiseihin. Hyönteiskokin tavoitteena on alusta lähtien ollut korostaa hyönteisten aromaattisia ominaisuuksia ja poistaa aiheen ympärillä läsnäoleva yök-efekti. Syömme jo nisäkkäitä, lintuja, äyriäisiä ja nilviäisiä, joten hyönteisten näkeminen ruokana vaatii vain näkökulman virkistyksen!”, valoittaa Kairenius

Lisätietoja antaa Topi Kairenius, 0456674838, topi@hyonteiskokki.fi

Sirkanpolttajan spagetti kokkausvideo: https://youtu.be/gRoco650h6o