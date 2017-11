Hypon Asuntomarkkinakatsaus pureutuu nuorten asumiseen

Hypo julkistaa vuoden neljännen asuntomarkkinakatsauksensa 4/2017 perjantaina 17. marraskuuta 2017 kello 8.00

Ensiasunnon ostajien määrä on romahtanut ja selitys on se, että nuoret eivät uskalla tai kykene astumaan omistusasuntopolun ensimmäiselle askelmalle. Nuorten liikkeet asuntomarkkinoilla öljyävät kuitenkin asuntokauppaketjuja ja kertovat koruttomasti kaupungin tulevaisuudesta ja asuntomarkkinoiden tilasta.

Mitkä kaupungit ovat voittajien leirissä, kun nuoret muuttavat ja hakevat asuntoja? Miten hinnat kehittyvät? Syitä ja seurauksia Hypon Asuntomarkkinakatsauksessa ensi perjantaina.

Suomen Hypoteekkiyhdistys on Suomen vanhin valtakunnallinen ja yksityinen luottolaitos, perustettu 1860. Hypo-konserni on kaikista pankki- ja vakuutusyhtiöistä riippumaton, jäsentensä omistama keskinäinen yhtiö, joka on erikoistunut toiminnassaan pelkästään asuntorahoitukseen. Konserniin kuuluu myös vuonna 2002 perustettu talletuspankki, Suomen AsuntoHypoPankki Oy.

Osavuosikatsauksen 1.1.–30.9.2017 mukaan Hypo-konsernin tase oli 2,6 miljardia euroa, ydinvakavaraisuus 13,0 %, luottokanta 2,1 miljardia euroa, talletukset 1,3 miljardia euroa, järjestämättömät luotot 0,13 % ja liikevoitto 4,9 miljoonaa euroa. Asiakkaita konsernilla on yli 28 000.