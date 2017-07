Hypon Talouskatsaus 2/2017 julki perjantaina 7.7.2017 klo 8.

3.7.2017 11:40 | Suomen Hypoteekkiyhdistys ja Suomen AsuntoHypoPankki Oy

Ennakkotiedote Hypon Talouskatsauksesta: Suomen kasvun takana laaja ala myönteisiä tekijöitä

Perjantaina 7.7.2017 julkistettava Hypon Talouskatsaus 2/2017 ennustaa, että Suomen talous jatkaa koko loppuvuoden alkuvuonna käynnistynyttä jopa yllättävän vahvaa vetoa. Kasvun takana on laaja rintama myönteisiä tekijöitä: maailmantalous, Venäjän-vienti, rakentaminen.

Ristiriitaista on se, että kasvusta huolimatta työttömyys ei näytä vielä helpottavan. Selitys löytyy siitä, että heikkojen vuosien aikana osa kansalaisista vetäytyi työmarkkinoiden ulkopuolelle, mutta he palaavat nyt, kun töitä on enemmän tarjolla.

Suomen Hypoteekkiyhdistys on Suomen vanhin valtakunnallinen ja yksityinen luottolaitos, perustettu 1860. Hypo-konserni on kaikista pankki- ja vakuutusyhtiöistä riippumaton, jäsentensä omistama keskinäinen yhtiö, joka toiminnassaan on erikoistunut pelkästään asuntorahoitukseen. Konserniin kuuluu myös vuonna 2002 perustettu talletuspankki, Suomen AsuntoHypoPankki Oy.

Osavuosikatsauksen 1.1.–31.03.2017 mukaan Hypo-konsernin tase oli 2,4 miljardia euroa, ydinvakavaraisuus 13,2 %, luottokanta 1,9 miljardia euroa, talletukset 1,4 miljardia euroa, järjestämättömät luotot 0,12 % ja liikevoitto 1,0 miljoonaa euroa. Asiakkaita konsernilla on yli 27 000.