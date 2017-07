Hypon Talouskatsaus: Suomi kääntyy Pohjolan sairaasta miehestä kuluvan vuoden kasvutähdeksi

7.7.2017 08:00 | Suomen Hypoteekkiyhdistys ja Suomen AsuntoHypoPankki Oy

Kova kasvu kolmen prosentin vauhdilla siivittää Suomi 100 -juhlavuotta. Alkuvuonna yllätti ensin kuluttajien kova luottamus ja sitten talouskasvun yltyminen yli kolmen prosentin vauhtiin. Kuluttajien kutina osui oikeaan ja tänä vuonna taloutta virkistävät liki kaikki pääerät ja päätoimialat. Suomi kääntyy Pohjolan sairaasta vanhasta miehestä kuluvan vuoden kasvutähdeksi. Tilanne on valoisin vuosikausiin.

Nousua nähdään niin kotimarkkinoiden kulutuksessa ja investoinneissa kuin ulkomaan viennin vireydessäkin. Kaikki päätoimialat puskevat plussalle, eikä talous ole yhden kortin varassa. Raju rakentaminen tukee kasvua kaupungistumisen edetessä.

Vienti ottaa vastuuta kasvusta Venäjän vetäessä, globaalin kysynnän kasvaessa ja kikyn kohentaessa kilpailukykyä. Huolta aiheuttaa vientipaletin sisältö: korkean teknologian tuotteet puuttuvat. Hatarammin tilastoitu ja uutisoitu palveluvienti voi tosin yllättää myönteisyydellään.

Ristiriitaista on se, että kasvusta huolimatta työttömyys ei näytä vielä helpottavan. Selitys löytyy siitä, että heikkojen vuosien aikana osa kansalaisista vetäytyi työmarkkinoiden ulkopuolelle, mutta he palaavat nyt, kun töitä on enemmän tarjolla.

