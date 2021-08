Hyvä ampiaiskesä Jyväskylän seudulla vauhditti tutkimuksia. Löytyykö Keski-Suomesta herhiläispesää?

Jaa

Kuluva kesä pisti vauhtia ampiaistutkimukseen. Ampiaisten ekologiasta kertyy tältä kesältä tuoretta tietoa Jyväskylässä. Atte Komoselle opiskelijoineen tuli äkkilähtö pesille heinäkuussa, kun pensasampiaisten ja räystäsampiaisten runsas määrä tuli selväksi. Tällä hetkellä tutkijat seuraavat piha-ampiaisten määrän kehittymistä. Tutkijat toivovat vielä yleisöltä havaintoja isoista ampiaispesistä. Erityistä kiinnostusta tutkijoilla on herhiläispesiin, joista ei ole vielä Keski-Suomessa havaintoja.

Kuhisevien ampiaispesien äärellä on tänä kesänä istunut innostuneita tutkijoita. Ruuanhakureissuillaan lentävien yksilöiden seuranta on vaatinut tarkkoja silmiä ja keskittymistä. Jotta ampiaisten päivärytmi on saatu selville, pesien ääressä on istuttu varhaisesta aamusta yömyöhään.

Huippupäivinä yhdestä pesästä on saatettu tehdä jopa 10 000 lentoretkeä vuorokaudessa.

”Olemme töitä tehneet parin tunnin vuoroissa. Olemme olleet paikalla niin kauan kuin pesästä lennetään. Tarkkailu on aloitettu aamulla kello neljän aikaan ja pisimmillään pesälle on tullut lentoja vielä puoliltaöin”, dosentti, yliopistonlehtori Atte Komonen kertoo.

Komonen ryhmineen on tutkinut yhteiskunta-ampiaisia pari vuotta AMPASE-hankkeessa. Tutkimus tuottaa perustietoa ampiaisten biologiasta ja ekologiasta – tärkeä osa on myös kansalaisten havainnoilla.

Lisää tutkimuksesta ja havaintojen ilmoittamisesta Jyväskylän yliopiston JYUnity-verkkolehdestä:

https://jyunity.fi/tieteessa/tasta-tuli-hyva-ampiaiskesa-tutkijat-kaipaavat-viela-havaintoja-isoista-ampiaispesista/