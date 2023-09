HyVä-digi on digitaalinen sosiaali- ja terveyspalvelu, joka on 1.9 alkaen käytössä koko hyvinvointialueella. Palvelua laajennetaan vaiheittain. Alussa HyVä-digissä palvelee sairaanhoitajia ja lääkäreitä, jatkossa pyritään tarjoamaan myös muiden ammattiryhmien palveluita asukkaille. HyVä-digiin voi olla yhteydessä kuka tahansa Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella asuva henkilö, joka arvioi vaivansa olevan hoidettavissa ilman fyysistä vastaanottokäyntiä tai mikäli ei ole tästä varma.

- HyVä-digi on odotettu lisä palveluvalikoimaan ja sen tarkoitus on helpottaa terveysasemien ruuhkia hoitamalla digitaalisin keinoin sellaiset asiat, jotka eivät edellytä fyysistä tutkimusta, kertoo Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveysjohtaja Annika Immonen.

HyVä-digin henkilöstö arvioi asiakkaan ottaessa yhteyttä, soveltuuko asia etänä hoidettavaksi. Mikäli vaiva vaatii fyysistä tutkimusta tai ei muuten sovellu etänä hoidettavaksi, voidaan HyVä-digistä suoraan varata aika terveysasemalle. HyVä-digi nimenä on yhdistelmä sanoista hyvinvointi, välfärd ja digitaalinen.

Näin voit hakeutua hoitoon HyVä-digissä

HyVä-digin sairaanhoitajat, ja tarvittaessa lääkärit, tavoittaa Itä-Uusimaan verkkosivuilta osoitteessa www.itauusimaa.fi. HyVä-digin palvelun ytimessä on chat-ominaisuus.

- Jokaisella sivulla oikeassa alakulmassa on vihreä neliö, josta pääsee meille asioimaan. Chat-keskustelun alussa on edelleen koulutettava keskustelurobotti chatbot, joka osaltaan ohjaa asiakkaan oikean ihmisen ja palvelun pariin. Chatbot on myös mahdollista ohittaa ja hakeutua suoraan sairaanhoitajan chat-vastaanotolle, kertoo HyVä-digin tiiminvetäjä Johannes Loukola. Alkuvaiheessa palveluita ovat chat-vastaanotto, Omaolon oirearviot sekä chat-vastaanoton muuttaminen videovastaanotoksi. Terveydellisissä asioissa sairaanhoitaja pyytää asiakasta tunnistautumaan vahvasti, jolloin asiakas tunnistautuu esimerkiksi verkkopankkitunnuksillaan erillisen tunnistautumispalvelun kautta. Sairaanhoitajalla on mahdollisuus siirtää asiakas keskustelemaan lääkärin kanssa tai konsultoida lääkäriä, Johannes jatkaa.

Videoyhteys myös mahdollista

Sairaanhoitajilla on vahvan tunnistautumisen jälkeen mahdollista avata videoyhteys, mikäli ammattilainen arvioi yhteydenoton olevan videoyhteyden vaativa tai puhe- ja näköyhteydestä arvioidaan olevan hyötyä. Asiakkaalta pyydetään aina lupa ennen videovastaanoton avaamista. Lääkärin chat-vastaanotolla on yhtä lailla valmius videovastaanoton pitämiseen. Mobiililaite tai tietokone, jossa on internet-yhteys, kamera ja mikrofoni, sopii HyVä-digin käyttöön. Etävastaanotto mobiililaitteella vaatii erillisen sovelluksen lataamisen.

HyVä-digi on osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa; jolla tuetaan hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua. Suomen kestävän kasvun ohjelmaa rahoitetaan EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (Next Generation EU) Hanketta koordinoi Sosiaali- ja terveysministeriö.