Hyvä Ikä 2018 ja Hyvän Iän Foorumi kutsuvat keskusteluun vanhenemisesta ja vanhustyöstä

Vanhustyön keskusliitto herättelee uuteen, totuttua laajempaan keskusteluun vanhenemisesta ja vanhustyöstä. Helsingin messukeskuksessa järjestettävä vanhustyön ja vanhuusiän oma tapahtuma Hyvä Ikä 3.–4.10.2018 on ohittamaton aitiopaikka seurata ja osallistua keskusteluun. Vanhustyön keskusliiton asiantuntijoita tapaat sekä Hyvän Iän Foorumissa että messuosastolla. Muisteluihin siivittävä Muistoissamme 50-luku -kirja julkistetaan Vanhustyön keskusliiton messuosastolla keskiviikkona 3.10.

Hyvä Ikä -tapahtuma 3.–4.10.2018

Arvokas vanhuus on ihmisoikeus

Hyvän Iän Foorumin ensimmäisenä seminaaripäivänä keskiviikkona pohditaan kotona asumisen arkea ja tulevaisuutta. Torstain teema on vanhuuden suunnittelu ja omaehtoinen varautuminen hyvään vanhuuteen.

Jokaisen ikääntyvän ja vanhuksen arki ja asumiseen liittyvät tarpeet ovat erilaisia, ja niihin on myös tarjottava vaihtoehtoisia ratkaisuja. Arvokas vanhuus on ihmisoikeus, muistuttaa Vanhustyön keskusliiton toiminnanjohtaja Anni Lausvaara.

“Keskustelu vanhenemisesta ja esimerkiksi ikääntyvien asumisesta on usein joko–tai -virittynyttä. Haluamme nostaa vanhenemisen esiin laajana kysymyksenä, jossa taustalla ovat arvot ja yhteiskunnalliset näkökulmat. Jokaisella tulee olla mahdollisuus hyvinvointiin, turvalliseen arkeen ja osallisuuden tunteeseen”, Lausvaara korostaa.

Hyvän Iän Foorumi: keskiviikko 3.10.2018

9.30

Avaus: Hannakaisa Heikkinen, kansanedustaja (kesk.), Vanhustyön keskusliiton puheenjohtaja

9.45

Palvelutalot nykyaikaan? – Anni Lausvaara, toiminnanjohtaja, Vanhustyön keskusliitto

10.00

Koti hyvän elämän ympäristönä Jaana Utti, toimitusjohtaja, Tamora Oy

10.50 Tauko

11.10

Ikäystävällinen asuinympäristö – Päivi Topo, johtaja, Ikäinstituutti

11.35

Ikääntyneiden asumisen näkymiä – Raija Hynynen, asuntoneuvos, YM

12.00

Lounas ja messuihin tutustuminen

13.15

Kotona asumisen arki -teemasessio, juontaa toimittaja Johanna Korhonen:

Teppo Kröger , professori, Jyväskylän yliopisto

Minna Zechner , sosiaalityön yliopettaja, SeAMK

Tuulikki Siitari , arviointijohtaja, Helsingin kaupunki

Raija Viitanen, kokemusasiantuntija

Katso molempien päivien ohjelma: Hyvän Iän Foorumi

Tervetuloa kotiin! – Koti on siellä, missä on hyvä olla

Vanhustyön keskusliiton messuosasto “Tervetuloa kotiin!” on koti, jossa jokainen voi istahtaa keskustelemaan kahvikupposen äärelle. Teemojamme ovat muun muassa kodin turvallisuus, uusien teknologioiden tarjoamat mahdollisuudet, vanhuuteen varautuminen sekä erilaiset lääkkeet ikäihmisten yksinäisyyteen ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.

“Haluamme kutsua kävijät keskusteluun hyvästä vanhuudesta. Viestimme on, että koti on siellä, missä on hyvä olla. Oleellista ei ole se, millainen se on – koti voi olla oma koti, palvelutalo tai muu yhteisö. Kysymme vierailtamme muun muassa, miten he haluaisivat tulla hoidetuksi, kun ikää kertyy ja hoivan tarve kasvaa”, kehittämisjohtaja Teija Mankkinen Vanhustyön keskusliitosta sanoo.

Myös Hyvän Iän Foorumissa keskiviikkona 3.10. esiintyvä Jaana Utti Tamora Oy:stä kannustaa vanhustyön parissa työskenteleviä ja koteja suunnittelevia pohtimaan, mitä itse toivoo juuri nyt hyvältä kodilta. Hyvän arjen peruselementit harvoin muuttuvat iän karttuessa. Koti ilmentää sitä, mitä vanhus hyvältä elämältä toivoo ja missä hän uskaltaa tuoda oman kyvykkyytensä täysimittaisesti esiin.

“Kun muistelee omaa tunnetta astuessaan ensimmäiseen itse valittuun kotiin, saman tunteen pitäisi syttyä vanhuksen sisällä hänen astuessaan loppuelämänsä viimeiseen kotiin”, Utti sanoo.

Vahvike-materiaalit täydentyvät: Muistoissamme 50-luku -kirja julkistetaan Hyvä Ikä -tapahtumassa

Onko sinulla kokemusta ostokorteista? Osallistuitko 50-luvulla sotakorvausten toimittamiseen? Seurasitko Miss Universum -kisoja, kun Armi valittiin Miss Universumiksi?

Muistoissamme 50-luku kertoo ihmisten arkisesta elämästä 1950-luvulla: maan jälleenrakennuksesta raskaiden sotavuosien jälkeen, Helsingin olympialaisista, Miss Universum -kilpailun voitosta, kansakoulusta, säännöstelystä, koti- ja työelämästä maalla ja kaupungissa.

A4-kokoinen, 88-sivuinen selkokirja ohjaajanoppaineen on täynnä muistoja kirvoittavia kuvia, tekstejä ja kysymyksiä. Kirja on osa Vanhustyön keskusliiton Vahvike-materiaalia: Vahvike on avoin vahvistavien, virittävien ja kehittävien aineistojen pankki iäkkäiden ihmisten ryhmä- ja viriketoiminnan tueksi.

“Teos sopii mainiosti esimerkiksi hoivakoteihin, senioritoimintaan ja kotiin ikäihmisten muisteluita vauhdittamaan. Nuorille hoitajille – myös maahanmuuttajataustaisille – kirja on mainio kurkistus iäkkäiden suomalaisten tapahtumarikkaaseen nuoruuteen. Kirjaan kuuluvan oppaan avulla on helppo virittää mielenkiintoisia keskusteluita”, Vahviketta koostava suunnittelija Outi Mäki Vanhustyön keskusliitosta sanoo.

Kirjaa on helppo pidellä ja kääntää täysin auki jokaiselta sivulta. Kirja on painettu synteettiselle paperille, joten se on kestävä ja helppo pitää puhtaana. Kuvat myös piirtyvät materiaalille terävämpinä kuin perinteiselle paperille.

Teos julkistetaan Hyvä Ikä -tapahtumassa Vanhustyön keskusliiton osastolla 1c11 keskiviikkona 3.10. klo 10.50.

Kirjan tekijöistä messuosastolla ovat tavattavissa lähihoitaja Sirkka Jalonen, geronomi ja graafinen suunnittelija Kirsi Alastalo sekä Outi Mäki. Kirjan tekemisessä on ollut mukana myös selkokielen grand old man, tietokirjailija Pertti Rajala. Kirja on myynnissä messuhintaan 35 € (ovh 38 €) sekä messuilla että Vanhustyön keskusliiton www-sivuilla 14.10. saakka. Kirjan tekemiseen on saatu Selkokirjallisuuden valtiontukea. Vahvike-aineistoista lisätietoa antaa suunnittelija Outi Mäki Vanhustyön keskusliitosta, p. 050 572 2353.

Vaihtelua ryhmänohjaukseen Vahvikkeesta – toiminnallinen koulutusiltapäivä Hyvä Ikä -tapahtumassa

Vahvike tarjoaa 3.10. klo 13–15.30 antoisan iltapäivän, joka sisältää erilaisia toiminnallisia harjoituksia ja monipuolista aineistoa ryhmänohjaukseen. Iltapäivässä hyödynnetään Vahvike-sivuston sisältöjä. Kouluttajina on ryhmänohjauksen idearikkaita asiantuntijoita. Mukaan mahtuu 50 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulutus on kaikille avoin ja sen hinta on 60 euroa. Vahvike-iltapäivän järjestävät Vanhustyön keskusliiton Senioritoiminta, Vahvike ja Ystäväpiiri-toiminta. Lisätiedot ja ilmoittautumiset Vanhustyön keskusliiton www-sivuilla.



Hyvä Ikä -tapahtuman järjestävät yhteistyössä Vanhustyön keskusliitto ja Expomark Oy.

