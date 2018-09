Hyvä Ikä 2018 ja Hyvän Iän Foorumi: Vanhenemiseen varautuminen on suurta viisautta

Helsingin messukeskuksessa järjestettävä vanhustyön ja vanhuusiän oma tapahtuma Hyvä Ikä 3.–4.10.2018 on ohittamaton aitiopaikka osallistua alalla käytävään keskusteluun. Vanhustyön keskusliiton asiantuntijoita tapaat sekä Hyvän Iän Foorumissa että messuosastolla.

Vanhuuteen varautuminen on ennakointia ja suunnittelua, jotta eläkevuodet olisivat mahdollisimman hyviä ja turvallisia. Vanhuuteen varautuminen lisää ikääntyneen turvallisuuden tunnetta, vahvistaa osallisuuden kokemuksia ja luo mahdollisuuksia hyvään elämään.

Tilastojen valossa suurin osa meistä suomalaisista tulee kokemaan vanhuuden. Yli 80-vuotiaiden määrä jopa kolminkertaistuu seuraavan viidentoista vuoden aikana. Tänään viisikymppinen mies on 50 prosentin todennäköisyydellä elossa vielä 80-vuotiaana, naisilla vastaava luku on 70–80 prosenttia.

Gerontologian ja kansanterveyden professori Taina Rantanen Jyväskylän yliopistosta avaa aktiivisen vanhenemisen käsitettä omassa puheenvuorossaan Hyvän Iän Foorumissa torstaina 4.10.

Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen taustoittaa päivän teemoja puheenvuorossaan Hyvän Iän Foorumissa torstaina. Pietikäinen korostaa, että ikä on ongelma vain, jos muut tekevät siitä sellaisen. Pietikäinen kuljettaa kuulijaa peruskysymysten ääreltä perusoikeuksista ja yhdenvertaisuudesta terveysteknologiaan ja sen osallistavaan suunnitteluun.

Yksi konkreettisista keinoista varautua vanhuusikään on oikeudellinen ennakointi. Hyvän Iän Foorumissa edunvalvontavaltuutuksesta ja hoitotahdosta puhuu projektitutkija Henna Nikumaa Itä-Suomen yliopistosta.

Ikäihmisten turvallisuus, huijaukset ja painostavat kotimyyntitilanteet puhuttavat ja mietityttävät julkisuudessakin. Hyvän Iän Foorumissa 4.10. teemoista puhuvat mm. poliisitarkastaja Jyrki Aho Poliisihallituksesta ja Jukka Laakso Vanhustyön keskusliiton korjausneuvonnasta.

“Omasta ja elinympäristön turvallisuudesta huolehtiminen on kaikenikäisille tärkeää. Kuitenkin kun ikää tulee lisää, esimerkiksi liikkumiseen ja tietoverkkoihin liittyvät riskit kasvavat ja ne on syytä tiedostaa. Tiedon myötä voi minimoida riskejä, ja toimintatapojen sisäistäminen tuo mielenrauhaa ja turvallisuudentunnetta”, Aho muistuttaa.

9.15

Avaus

9.30

Ikä ei ole ongelma, elleivät muut siitä sellaista tee – Sirpa Pietikäinen, europarlamentaarikko

10.10

Oikeudelliset ennakoinnin keinot itsemääräämisoikeutta tukemassa - edunvalvontavaltuutus ja hoitotahto – Henna Nikumaa, projektitutkija, Itä-Suomen yliopisto

10.40

Tyyne Kettunen (kuvassa) - Stand up + TAUKO

11.10

Turvallista asumista kaikille – Karim Peltonen, johtaja, SPEK

11.30

Muistiystävällinen Helsinki – Marja-Liisa Laakkonen, ylilääkäri, Geriatrian plkl; Maarit Rautio, va. palvelualueen johtaja, Helsingin kaupunki

12.15

Lounas ja messuihin tutustuminen

13.30

Aktiivisena ikääntyminen - mitä se on? – Taina Rantanen, professori, Jyväskylän yliopisto

14.30 Tauko

14.45

Eläkeläisten kokemuksia omasta toimeentulostaan – Liisa-Maria Palomäki, tutkija, Eläketurvakeskus

15.15

Perheenjäsenet maailman toisella puolella? Ikäihmisten perhesiteet ja kansainvälinen liikkuvuus – Sirpa Wrede, dosentti, Helsingin yliopisto

15.45

Kommenttipuheenvuoro – Sirpa Pietikäinen, europarlamentaarikko

16.00 Päivän päätös

Torstai 4.10. SALI 2

Aamupäivä: 10.00-12.30 Opastustoiminnan kehittäminen

Iltapäivä: 13.00-15.30 Rehellistä kotimyyntiä vai huijausta?

13.00

Ikääntyneisiin kohdistuvat huijaukset ja kodin turvallisuus – Jyrki Aho, poliisitarkastaja, Poliisihallitus

13.40

Korjausneuvonnassa esiin tulleita kotimyyntitapauksia – Jukka Laakso, korjausneuvonnan päällikkö, VTKL

14.10

Kuluttajansuoja kodin hankinnoissa, erityisesti kotimyynnissä; peruutusoikeus, sen rajoitukset, menettely ongelmatilanteissa. – Raija Marttala, kuluttajaoikeusneuvoja, Uudenmaan Maistraatti

14.50

Arkiteknologia kotona asumisen turvana – Tara Ojala, projektipäällikkö, SPEK

15.30

Päivän päätös

Vanhustyön keskusliitto koordinoi laajaa verkostohanketta Vanheneminen.fi – omaehtoinen varautuminen hyvään vanhuusikään 2018– 2020, jossa tiivistetään yhteistyötä vanhuuteen varautumiseen liittyvää toimintaa tekevien järjestö-, kansalais- ja viranomaistoimijoiden kesken. Hankkeessa tuotetaan myös sivusto, joka tarjoaa tietoa ja aineistoa vanhuuteen varautumisen teemoista. Sivusto avautuu 2019.

Vanhustyön keskusliiton Hyvä Ikä -messuosasto “Tervetuloa kotiin!” on koti, jossa jokainen voi istahtaa keskustelemaan kahvikupposen äärelle. Teemojamme ovat muun muassa kodin turvallisuus, uusien teknologioiden tarjoamat mahdollisuudet, vanhuuteen varautuminen sekä erilaiset lääkkeet ikäihmisten yksinäisyyteen ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.

“Haluamme kutsua kävijät keskusteluun hyvästä vanhuudesta. Viestimme on, että koti on siellä, missä on hyvä olla. Oleellista ei ole se, millainen se on – koti voi olla oma koti, palvelutalo tai muu yhteisö. Kysymme vierailtamme muun muassa, mitkä ovat tärkeimpiä asioita, kun ikää kertyy”, kehittämisjohtaja Teija Mankkinen Vanhustyön keskusliitosta sanoo.