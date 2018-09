Hyvä Ikä 2018: Sosiaalinen läsnäolo ennustaa pitkää ikää

”Ihmisen tarve sosiaaliselle läsnäololle on suunnattoman suuri, ilman sitä ihmistä ei ole. Sosiaaliset suhteet vaikuttavat ja toimivat aivoissa ja kulkevat käsi kädessä ulkoisten olosuhteiden kanssa. Niiden vaikutus ihmisen elossa säilymiseen on jopa voimakkaampi kuin kuntoilun”, sanoo aivoterveyden tutkija, neurologian ja kuntoutuksen dosentti, THL:n eläkkeelle jäänyt ylilääkäri ja kirjailija Markku T. Hyyppä.

”Tutkimuksissa on huomattu myös, että romaanin lukeminen vie läsnäolon piiriin samalla tavalla kuin sosiaaliset suhteet. Sitä vastoin sosiaaliselle medialle en anna tässä paljonkaan painoa. Erityisen hyviä tuloksia sosiaalisuuden vaikutuksesta on saatu ruotsinkielisten ikääntyvien keskuudessa Pohjanmaalla, ja he haluavat nimenomaan kasvokkaista läsnäoloa.”

Hyyppä muistuttaa myös, että kulttuuriharrastukset, kuten taiteen tuottaminen, nikkarointi, puutarhanhoito, museoissa, konserteissa, festareilla ja muissa kulttuuritilaisuuksissa vieraileminen vahvistavat ihmisten keskinäisiä löysiä siteitä.

Markku T. Hyyppä puhuu aiheesta Helsingissä 3.-4.lokakuuta järjestettävässä Hyvä Ikä-tapahtumassa. Hyypän puheenvuoro on keskiviikkona 3.10. kello 14.30.

Digipalvelut kaikille – laki velvoittaa jo syksyllä

Digitaalisten palveluiden lisääntyminen on tärkeä teema koko yhteiskunnassa ja myös ikääntyville. Ajankohtaiselle aiheelle omistetaan tapahtumassa oma seminaari.

”Saavutettavuus ei ole koskaan ollut ajankohtaisempi asia kuin nyt. Saavutettavuusdirektiivi astuu voimaan 2019 ja Suomessa laki tulee eduskuntakäsittelyyn tämän syksyn aikana. Vaatimusten soveltaminen julkishallinnossa portaittain on jo alkanut”, kertoo messuilla Digiä ikäihmisen arkeen -seminaarin järjestelyistä vastaavan Avaava Oy:n toimitusjohtaja Terhi Tamminen.

”Digitaalisten julkisten palveluiden täytyy olla kaikille täysin saavutettavia iästä tai toimintaesteistä riippumatta. Kaikkien näiden palveluiden tuottajien pitää viimeistään nyt ottaa saavutettavuus huomioon ja kouluttautua niitä tuottamaan.”

Digiä ikäihmisen arkeen -seminaarin paneelikeskustelussa torstaina 4.10. ovat mukana muun muassa Seniorit somessa -televisiosarjan Lea ja Pentti sekä toimittaja/bloggaaja Julia Thurén. Seminaarin avaa europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen, jonka puheenvuoro käsittelee käyttäjälähtöistä suunnittelua ja digitaalisten palveluiden saavutettavuutta. Paneelin juontaa Anna-Liisa Tilus.

Huiputetaanko vanhuksia, kerätäänkö rahaa

”Monenlaiset asiat horjuttavat tällä hetkellä vanhusten taloudellista turvallisuutta: yhteiskunnan digitalisointi, huijarit käyttävät hyväkseen, monet uskovat virkavaltaan ja harhautuvat siinä. Valepoliisi-ilmoituksia kirjattiin viime vuonna noin tuhat”, kertoo johtaja Risto Karhunen Finanssiala ry:sta.

”Monet ikääntyvätkin ovat hyvinkin perillä uhkatekijöistä, mutta eivät kaikki.”

Suurimmassa vaarassa tulla huijatuksi ovat tilastojen mukaan yli 65-vuotiaat, joihin kohdistuvan huijaamisen vähentämistä pohtivaa työryhmää Karhunen on johtanut. Tyypillisiä huijaustilanteita ovat nettihuijaukset, rakkauspetokset, pankkitilien urkkimiset ja epäasialliset, aggressiiviset myyntitapahtumat. Suurimmat menetykset ovat olleet jopa satoja tuhansia euroja.

Risto Karhusen puheenvuoro Hyvän iän lavalla keskiviikkona 3.10 kello 14.

Hyvän Iän foorumi kutsuu keskusteluun vanhenemisesta ja vanhustyöstä

Vanhustyön keskusliitto järjestää Hyvä Ikä -tapahtumassa kaksipäiväisen Hyvän Iän foorumin, jonka teemoina ovat kotona asumisen arki ja tulevaisuus sekä omaehtoinen varautuminen hyvään vanhuuteen.

Esimerkiksi edunvalvontavaltuutuksella ja hoitotahdolla jokainen voi turvata oman tahtonsa toteutumisen sellaisen päivän varalle, jolloin ei enää pysty hoitamaan omia asioitaan. Oikeudellisen ennakoinnin keinoista kertoo Hyvän Iän foorumissa projektitutkija Henna Nikumaa Hyvinvointioikeuden Instituutista Itä-Suomen yliopistosta.

Europarlamentin jäsen Sirpa Pietikäinen muistuttaa omassa puheenvuorossaan torstaina 4.10., että ikä on ongelma vain, jos muut tekevät siitä sellaisen. Hän kuljettaa kuulijaa peruskysymysten äärellä perusoikeuksista ja yhdenvertaisuudesta terveysteknologiaan ja sen osallistavaan suunnitteluun.

Turvallisuus on keskeisenä teemana myös Hyvän Iän foorumissa. Ikäihmisten turvallisuudesta ja huijauksista puhuvat sekä poliisitarkastaja Jyrki Aho Poliisihallituksesta että Jukka Laakso Vanhustyön keskusliiton korjausneuvonnasta. -Painostavat kotimyyntitilanteet ovat meille korjausneuvonnassakin tuttuja, autamme perumaan kauppoja, joissa ikäihmisille on myyty väkisin erilaisia kodin remontteja, Laakso sanoo.

Hyvä Ikä sekä Fysioterapia ja kuntoutus -messut kokoavat Helsingin Messukeskukseen 3.- 4.10.2018 saman katon alle vanhustyön, kuntoutuksen ja fysioterapian asiantuntijat. Osallistujat pääsevät tutustumaan uusimpiin ikääntymistä tukeviin ratkaisuihin ja pohtimaan omia valintojaan. Hyvän vanhuuden edellytyksiä luovat muun muassa asumisen ratkaisut, asenne, sosiaaliset kontakti ja harrastukset. Myös turvallisuuteen ja muun muassa huijausten estämiseen voi varautua.

Messujen tapaan kaksipäiväinen Hyvän Iän foorumi on tarkoitettu kaikille alan asiantuntijoille, ammattilaisille, päättäjille, tutkijoille, opiskelijoille ja myös hyvässä iässä oleville itselleen

