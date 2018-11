Hyvä työllisyystilanne ei ole vähentänyt tarvetta työttömyysturvaneuvontaan

Kulunut vuosi 2018 on ollut selvästi aikaisempia vuosia positiivisempi työllistymisen näkökulmasta. Työttömyysaste on 6,3 prosenttia pienempi kuin viime vuonna. Samalla osa-aikatyötä tehdään aiempaa enemmän. Työn ja työttömyysturvan yhdistäminen on tämän vuoden aikana kasvattanut neuvonnan tarvetta.

Työttömyys on kuluvan vuoden aikana vähentynyt. Yleisesti koko Suomessa työttömyys on laskenut yhden prosenttiyksikön viime vuoteen verrattuna, vastaava luku YTK:n jäsenistössä on noin 1,5. Vaikka työttömyys on vähentynyt, on samalla neuvonnan tarve kasvanut.

Yleinen työttömyyskassa YTK:n työttömyysturva-asiantuntija Petja Eklundin mukaan osa-aikatyön tekeminen on yleistynyt. Työttömyysturvan ja osa-aikatyön yhdistäminen on mahdollista, mutta siihen kaivataan yleensä enemmän neuvoja. Myös aktiivimallin voimaantulo lisäsi selkeästi neuvonnan tarvetta.

- Käytännössä muutokset työttömyydessä näkyvät päivärahahakemusten määrässä. Tällä hetkellä vastaanotamme viikossa noin 3 000 viestiä, yli 2 500 puhelua ja lähes 10 000 hakemusta. Hakemusten määrä on ensimmäisten hakemusten osalta kolme prosenttia vähemmän, ja jatkohakemusten osalta jopa 15 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna. Samaan aikaan osa-aikatyön yhteydessä tehtyjen soviteltujen hakemusten määrä on noussut jopa 19 prosenttia. Hakemusten määrän laskusta huolimatta asiakaspuheluiden- ja viestien määrä on pysynyt lähes samana viime vuoteen verrattuna. Puheluiden kesto on pidentynyt puoli minuuttia, valottaa Eklund.

-Työttömyysasteen lasku ei näytä johtuvan siitä, että ihmisiä jäisi vähemmän työttömiksi. Enemmän kyse on siitä, että työttömät työllistyvät viime vuotta vilkkaammin. Merkittävä kasvu osa-aikatyössä on myös myönteinen piirre työmarkkinoilla. Osa-aikatyöstä on helpompaa siirtyä kokoaikatyöhön, joten toivotaan, että myös tällaista alkaisi enemmän näkyä, Eklund jatkaa.

YTK:lla ansiopäivärahaa saavien määrä on viime vuoteen verrattuna laskenut melkein seitsemän prosenttia. Samalla kuitenkin ansiopäivärahaa koskevien päätösten määrä on kasvanut yli 25 prosentilla.

-Työttömyysasteen lasku ei ole näkynyt päätösmäärissä. Päätösmäärissä on päinvastoin suurta kasvua. Myös tämä selittyy osa-aikatyön yleistymisellä sekä aktiivimallilla, jotka molemmat lisäävät annettujen päätösten määrää, Eklund selittää eroa.