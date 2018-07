Hyvää elämää omassa talossa kirkonkylän keskellä - Ensimmäiset Lapinjärvitalot valmistuvat tänä vuonna

Itäuusmaalainen Lapinjärven kunta on kehittänyt ikääntyneiden asumiseen oman talotyypin ja aikoo rakennuttaa ensimmäiset neljä taloa vuoden 2018 aikana. Talotyypin ideasuunnitelmat syntyivät vuoden 2017 aikana yhteistyössä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) ja Aalto-yliopiston Sotera-instituutin sekä Arkkitehtuurin laitoksen kanssa. Rakentajakumppaniksi valikoitui keväällä kouvolalainen yritys Elementit-E, jonka kanssa suunnitelmia kehitellään eteenpäin. Hankkeessa ovat olleet tai ovat mukana myös Työterveyslaitos, Muistiliitto ja Lapinjärven vuokrataloyhtiö Labyrintti. Lapinjärvitalon ohessa Lapinjärven kirkonkylästä kehitetään muistiystävällistä taajamaa Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamassa kärkihankkeessa, joka jatkuu marraskuun 2018 loppuun.

Lapinjärvitalo on pieni (alle 50 m2), käytännössä kenelle tahansa soveltuva puinen talo, joka suunnitellaan ennen kaikkea kodiksi. Suunnittelussa valmistaudutaan siihen, että asukas voi asua talossa elämänsä loppuun asti.

- Ajatuksena on, että taloon muutetaan jo siinä vaiheessa, kun apuvälineille ei ole vielä tarvetta ja koti mukautuu asukkaan tarpeisiin ajan myötä, kehitystyössä mukana oleva Lapinjärven aluearkkitehti Johanna Hyrkäs kertoo.

Taide ohjaa talossa

Alussa kodissa vierailija ei juuri erota taloa muista pientaloista.

- Olennaisinta on viihtyvyys. Eri ratkaisut pyritäänkin toteuttamaan joko siten, että rakennusta voi helposti muokata käyttäjän tarpeiden mukaan, tai sitten apuvälineet ja tilatarpeet sisällytetään taitavalla suunnittelulla rakennusosiin siten, etteivät ne kiinnitä huomiota, Hyrkäs toteaa.

- Ikäihmisten ja muistisairaiden asumisen suunnittelussa on paljon huomioon otettavia erityistarpeita kuten helppo liikkuminen pyörätuolilla ja rollaattorilla, rajoittuneen liikkuvuuden asettamat vaatimukset esim. keittiöille, tukikaiteet, tilojen hahmotettavuus ja sitä tukeva valaistus.

Hankkeen tavoitteena on Hyrkkään mukaan myös ehdottoman terve rakennus ilman tarpeettomia teknisiä laitteita ja ratkaisuja.

Yhtenä elementtinä Lapinjärvitalossa ja muistiystävällisessä taajamassa toimii taide, jota kehitetään ihmisen toimintaa ohjaavana elementtinä.

- Tavoitteemme on esimerkiksi kehittää opastejärjestelmä erityisesti muistisairaiden tarpeisiin. Tämän lisäksi eri taiteenalojen teokset tulevat ohjaamaan muistisairaiden ja vierailijoiden liikkumista, kyse voi olla niin ääni-, valo-, video- tai perinteisemmästä kuvataiteesta. Tähän liittyen aloittelemme pohjoismaista yhteistyöhanketta jonka ensimmäinen tapaaminen on juhannuksen jälkeen Lapinjärvellä. Taiteessa on tällä alueella vielä paljon tutkimatonta potentiaalia, Hyrkäs korostaa.

Oikeita koteja, ei vain kodinomaista

Lapinjärvitalo esivalmistetaan tehtaalla ja kuljetetaan tontille yhtenä kappaleena. Tarvittaessa talon voi siirtää. Jotta talo olisi mahdollisimman monen saavutettavissa, rakennusbudjetti on rajattu alle 100 000 euroon ja alkuvaiheessa kunta rakennuttaa Lapinjärvitaloja ikäihmisten vuokra-asunnoiksi.

- Suomessa on asetettu tavoitteeksi laitoshoidon vähentäminen ja kotona asumisen lisääminen. Käytännössä katsoen kotihoidon tuottaminen haja-asutusalueella voi kuitenkin käydä mahdottomaksi. Ihmisten asuminen pitkien etäisyyksien päässä palveluista on sekä ihmisen itsensä kannalta huono vaihtoehto että yhteiskunnan kannalta kallista. Tarvitaan uudenlaisia asumisen vaihtoehtoja, kunnanjohtaja Tiina Heikka kertoo kunnan ideasta liikkeelle lähteneestä uuden ajan konseptitalon ajatuksesta.

- Haluamme kehittää omaan kuntaamme senioreille laadukasta asumista turvallisessa ympäristössä. Teemme koteja, emme kodinomaista laitosasumista. On oltava mahdollista asua arvokasta ja hyvää elämää omassa talossa elämänsä loppuun asti, mikäli henkilö niin haluaa, Heikka korostaa.

- Seniorit ovat iso voimavara yhteiskunnassa, heidän palveluitaan kannattaisi kehittää vielä enemmän. Lisäksi on hyvä muistaa, että aina kun teemme hyvää ympäristö ikäihmisille ja esimerkiksi muistisairaille, teemme hyvää ympäristöä kaikille, Heikka painottaa.

Lapinjärvellä puhutaankin muistiystävällisestä taajamasta oppimisympäristönä, jossa yksi olennainen elementti on eri-ikäisten ihmisten osaamisen jakaminen.

Lapinjärvi on päättänyt kehittyä Suomen ensimmäiseksi ihmislähtöiseksi kunnaksi.

Lapinjärvitalo on osa kehittämisprosessia.