Hyvään vuokratapaan ei kuulu viranomaissäädöksiä kiertävät ”lisävuokrasopimukset”

Pääomatulovero iskee kovimmin yksityisen vuokranantajan vuokratuloihin 3.6.2017 09:00 | Tiedote

Suomen Vuokranantajat on huolissaan yksityisten vuokranantajien verokohtelusta. Yksityinen vuokranantaja maksaa vuokratuloistaan pääomaverotuloa, jota on järjestelmällisesti kiristetty viimeisen 20 vuoden aikana. Käytännössä aivan kaikille muille pääomatulomuodoille paitsi vuokratuloille on keksitty joku väline, jolla loivennetaan verokantaa ja vähennetään pääomatuloveroja. Suomen Vuokranantajien mielestä ei ole tarkoituksenmukaista, että verotus iskee kovimmin asuntomarkkinoille.