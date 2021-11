Hyvän mielen projekti SydänVaasa saa jatkoa - Haluatko yllättää läheisesi?

Jaa

SydänVaasa on ohjelma, jonka tarkoitus on yllättää ja ilahduttaa vaasalaisia henkilöitä. Idean äiti on vaasalainen hyväntekeväisyyskonkari Karin Toivola, joka halusi toteuttaa SuomiLove formaattia mukailevan videosarjan, jossa hakija yllättää läheisensä hänelle tärkeällä tavalla.

SydänVaasa -logo

SydänVaasa -ohjelman ensimmäiset jaksot toteutettiin Vamian media- ja merkonomiopiskelijoiden projektina keväällä 2021 ja ne saivat suuren suosion. Jaksot ovat nähtävissä YouTubessa SydänVaasa -kanavalla SydänVaasa -ohjelma jatkuu ensi vuonna uusilla jaksoilla ja uuden opiskelijatyöryhmän kanssa, joka suunnittelee ja toteuttaa ideat sekä yllätyspäivän kuvaukset. Projekti on osa toiminnallista oppimista, jossa harjoitellaan asioita käytännön projektien kautta.



Haluatko yllättää läheisesi? SydänVaasa -ohjelmaan voi hakea kuka tahansa vaasalainen, joka haluaa yllättää läheisensä. Osallistujat voivat kertoa läheisilleen välittämisestä, rakkaudesta tai miksei jopa kosia! Tarkoituksena on löytää inspiroivia ja erityisiä tarinoita, suunnitella niiden ympärille yllätys ja toteuttaa ne kevään 2022 aikana. Hakemukset voi lähettää 31.12.2021 mennessä osoitteeseen sydanvaasa@gmail.com. Liitä hakemukseen tarinan lisäksi nimesi ja puhelinnumerosi. Vamian opiskelijat valitsevat tammikuussa hakijoista sopivat henkilöt, joiden kanssa ryhtyvät suunnittelemaan yllätettävälle sopivaa yllätystä.

Yhteyshenkilöt

Kuvat SydänVaasa -logo Lataa

Linkit