Hyvin toimiva viranomaisyhteistyö tuo turvaa Itä-Suomen alueelle

Kokouksessa 31.3.2022 valmiustoimikunta sai lyhyen tilannekatsauksen Pohjois-Karjalan aluetoimiston, Pohjois-Karjalan rajavartioston, Suomen Punaisen Ristin (SPR) sekä huoltovarmuudesta aluehallintoviraston edustajilta. Lisäksi valmiustoimikunta kuuli tilannekatsauksen Juvan ja Vieremän kunnista.

Rajatilanne on edelleen hyvin rauhallinen ja vakaa koko itärajalla. Tiedonvaihto ja tilanteen kehittymisen informoiminen viranomaisten kesken on todettu erittäin tärkeäksi. Viranomaiset ovatkin jatkuvasti tehostaneet tilanteen seurantaa ja varautumista, myös valmiustoimikunnan kokoontumiset ovat osa tätä varautumista.

Joensuuhun on valmisteilla vastaanottoyksikkö

SPR Savo-Karjalan piirin toiminnanjohtaja Kaisu Haataja kertoi, että SPR on Maahanmuuttoviraston toimeksiannosta perustamassa vastaanottoyksikköä Joensuuhun. Tavoite käynnistämiselle on 4.4.2022. Lisäksi SPR on perustanut infopisteen avuntarjoajille. Lue lisää SPR infopisteestä (suomenpunainenristi.fi)

Kunnat huolehtivat palvelujen toimivuudesta kunnissa

Myös kunnat ovat tiivistäneet yhteistyötään, päivittäneet valmiussuunnitelmiaan sekä kartoittaneet hätä- ja tilapäismajoitukseen soveltuvia tiloja. Haasteena on ollut muun muassa hallinnollisten asioiden kankeus ja rekisteröinnin vaikeus pitkine etäisyyksineen. Itä-Suomen poliisi onkin 28.3.2022 avannut palvelunumeron ja sähköpostin helpottamaan tilannetta kansainvälistä suojelua hakeville. Lisätietoa Itä-Suomen poliisin tiedotteesta 24.3.2022 (poliisi.fi)

Jokaisella viranomaisella on tärkeä roolinsa – yhteistoiminta olennaista

Laajamittaiseen maahantuloon varautuminen ja tilanteen hallinta edellyttävät eri viranomaisten yhteistoimintaa. Keskeisinä kansallisina toimijoina ovat Rajavartiolaitos (RVL), poliisi ja Maahanmuuttovirasto (Migri). Aluehallintovirasto sovittaa yhteen varautumista alueellaan ja ELY-keskukset ohjaavat sekä neuvovat kuntia ja yhteistyötoimijoita kotoutumiseen liittyvissä asioissa. Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla. Myös kansalaisjärjestöillä on tärkeä rooli varautumisessa ja häiriötilanteiden hallinnassa. Suomen Punainen Risti (SPR) toimii normaaliolojen aikana vastaanottokeskusten ylläpitäjänä ja on mukana toimijana myös varautumisessa maahantulon häiriötilanteisiin.

Lisätietoa laajamittaiseen maahantuloon varautumisesta Kuntaliiton, Maahanmuuttoviraston ja sisäministeriön välisenä yhteistyönä tehdystä julkaisusta:

Laajamittaisen maahantulon valmiussuunnitelma – varautumismalli kunnille (kuntaliitto.fi)

”Julkinen sektori, elinkeinoelämä, kansalaisjärjestöt ja kansalaiset ovat Suomessa varautuneet hyvin monenlaisiin häiriötilanteisiin ja riskeihin. Lisäksi viranomaisyhteistyö on Itä-Suomen alueella erinomaisella tasolla, mikä tuo turvaa meille kaikille.”, totesi valmiustoimikunnan puheenjohtaja Soile Lahti päättäessään kokouksen.

Itä-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontuu seuraavan kerran huhtikuussa.

