Hyvinkään julkisten taideteosten ja muistomerkkien kunnostushanke etenee – julkisiin taideteoksiin voi tutustua myös tarinakartan avulla

Hyvinkään historia taidekaupunkina näkyy vahvasti myös sen katukuvassa. Hyvinkäällä julkinen taide tarkoittaa esimerkiksi Hitsaajat-veistosta Kirjastoaukiolla, kuvanveistäjä Terho Sakin luonnosta inspiroituneita pronssiteoksia, Jani Leinosen graffititeosta Sillankorvankadun betonimuurissa tai jotain muuta kymmenistä taideteoksista ympäri kaupunkia. Ulkotilassa sijaitsevien teosten lisäksi kaupungin omistamia ja taidemuseon hallinnoimia taideteoksia on sijoitettuna ympäri kaupunkia kouluihin, päiväkoteihin, palvelutaloihin ja toimistoihin.

Julkiseen tilaan sijoitettu taide on tärkeää siksi, että se ei edellytä pääsymaksuja tai aukioloaikoja ja tavoittaa myös ne ihmiset, jotka eivät ikinä käy museoissa. Julkinen taide levittäytyy jokaisen vapaasti koettavaksi osaksi arkiympäristöämme.



Julkisten taideteosten kunnostushankkeen ajankohtaisuutisia

Villatehtaan muistomerkin eli Ossian Donnerin Obeliskin (1956) muistomerkin kirjaimet on uusittu ja sammaleet poistettu, ja altaan putkikanaalia tehdään parhaillaan. Altaan viereen on istutettu taikinamarja-kasvista muotoiltu labyrintti.



Hyvinkään terveysaseman sisäpihalla, vanhan parantolarakennuksen kainalossa sijaitsee kuvataiteilija Osmo Valtosen Papyrus-teos (1984). Teoksen suihkulähdepumppu on kunnostettu ja altaan kehys on puhdistettu. Teoksen LVI-työt on tehty ja seuraavaksi siirrytään sähkötöihin.

Kirkkarinkadun varrella Mantelipuistossa sijaitsevaa, Antero Ruotsalaisen Liikettä tilassa (1974) teosta on entisöity viimeisen vuoden aikana. Putkityöt ovat valmiit; teoksen vesijärjestelmä on korjattu ja teosta on pesty ja suojattu. Kesän 2023 aikana altaan betoni ja pinta korjataan, ja materiaaliksi tulee alkuperäisen suunnitelman mukaan asfaltti. Työn loppuvaiheet ovat käsillä, ja teos vihitään uudelleen käyttöön syksyn alussa.

Saukkosenkujalla sijaitsevan Terho Sakin Saukonpesän (1978) suihkulähteen pumppu korjataan ja putkityöt valmistellaan kesän aikana.

Tarinakartta-sovelluksen avulla kaikki voivat tutustua teoksiin

Storymaps eli tarinakartta -sovelluksen myötä kaikki voivat tutustua julkisiin taideteoksiin Hyvinkäällä.

Tarinakartta esittelee ulkoveistoksia, muraalimaalauksia ja muita katseenkiinnittäjiä, joihin voit törmätä ympäri Hyvinkään kaupunkia. Karttaan on poimittu mukaan 30 erilaista kohdetta, jotka levittäytyvät kaupungille jokaisen vapaasti koettavaksi. Kartasta voit tarkistaa tiedot suosikkiveistoksestasi, tutkailla kaupungin julkisia taideteoksia kotikoneeltasi tai lähteä taidebongaukselle kännykän kanssa. Kartta toimii niin tietokoneella kuin mobiilissa. Mobiililaite myös paikantaa sinut kartalle, joten voit sen avulla missä tahansa liikkuessasi helposti tarkistaa, mitä taidetta lähistöltä löytyy!

Tutustu teoksiin täältä: www.hyvinkaa.fi/julkisetveistokset.