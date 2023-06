Hyvinkään kaupungin henkilöstölle sopimuskorotuksia

Paikalliset järjestelyerät on neuvoteltu sopimuskohtaisesti. Paikallisten järjestelyerien kohdentamisesta on käyty pääsopijajärjestöjen edustajien kanssa neuvottelut ja neuvotteluissa on sovittu paikallisen järjestelyerän kohdentamisen periaatteet. Niitä kohdennettaessa ensisijaisia tavoitteita ovat olleet henkilöstön saatavuuden turvaaminen, paikallisten palkkausepäkohtien korjaaminen sekä tuloksellisuutta ja tuottavuutta edistävien toimintojen ja tehtävien uudelleenjärjestelyjen tukeminen.

Hyvinkään kaupunki kohdentaa järjestelyerää varhaiskasvatukseen

Työvoimapula uhkaa julkisten lakisääteisten palveluiden saatavuutta ja laatua, erityisesti varhaiskasvatuksessa.

Hyvinkäällä haasteeseen on haluttu vastata kohdentamalla paikallista järjestelyerää erityisesti varhaiskasvatuksen lastenhoitajien ja opettajien palkkoihin. Samalla on uudistettu varhaiskasvatuksen tehtävän vaativuuden arviointijärjestelmä (TVA-järjestelmä).

Laadukas koulutuspolku on Hyvinkään kaupunkistrategian Pelikirjan kärkihankkeista. Edelläkuvatuilla toimenpiteillä ja jatkuvalla kehitystyöllä kaupunki haluaa turvata sen, että laadukas varhaiskasvatus ja koulutus ovat jatkossakin Hyvinkään vetovoimatekijöitä.

Lisätiedot

Henkilöstöjohtaja Sari Kuittinen-Tihilä sari.kuittinen-tihila@hyvinkaa.fi