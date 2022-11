Hyvinkään kaupungin taideteosten konservointihanke etenee

Teosten rakenteita on tutkittu ja suunnitelmia on tarkennettu kesällä ja syksyllä. Kartoitusten aikana on käynyt ilmi, että joidenkin teosten rakenteet (mm. Liikettä tilassa Kirkkarissa) olivat tiedettyä huonommassa kunnossa.” Haluamme tehdä pohjatyöt perusteellisesti, sillä hyvällä suunnittelulla ja korjaustöillä tavoitellaan pitkälle tulevaisuuteen kestävää konservointia”, kommentoi tekniikan ja ympäristön toimialajohtaja Marko Hytönen.

Vihertöitä on puolestaan edistetty ympäri kaupunkia, muiden muassa kirjastoaukiolla ja Ossian Donnerin obeliskilla.

Talveksi työt seisahtuvat, ja ne jatkuvat heti keväällä kun lumet sulavat. Projektin etenemisestä viestitään kevään 2023 aikana.