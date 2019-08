Hyvinkään sairaalan uudet leikkaussalit taipuvat moneen

HUS Hyvinkään sairaalan leikkausyksikkö on suunniteltu siten, että tilat ovat monikäyttöiset, tehokkaat ja potilaiden tarpeiden mukaan joustavat. Ne myös mahdollistavat lääketieteen muuttuvien tekniikoiden käyttöönoton tulevaisuudessa.

Leikkausyksikön viimeisimmällä teknologialla varustetut leikkaussalit ovat täysin samanlaisia keskenään, jolloin ne soveltuvat moneen eri käyttötarkoitukseen. Sädesuojauksen ansiosta kaikissa saleissa on mahdollista käyttää myös röntgenlaitteita. Salit ovat täysin kaapittomia, joten kaikki leikkauksissa tarvittavat instrumentit ja tarvikkeet tuodaan saliin leikkauskohtaisesti vieressä sijaitsevasta logistiikkavarastosta vaunuihin koottuna. Kaiken kaikkiaan Hyvinkään sairaalassa on 14 leikkaussalia ja 24 heräämöpaikkaa.

”Tällaisia tila- ja toimintamalleja kannattaa ottaa käyttöön eri leikkausyksiköiden investointihankkeissa, kun haetaan erilaisia tehostamisratkaisuja”, kertoo operatiivisen tulosyksikön johtaja Ulla Keränen.

Uudet modernit tilat mahdollistavat toiminnan tehostamisen, ja tulevat muuttuvat lääketieteen menetelmät ja päivystystoiminnan tehokkuus voidaan huomioida joustavasti, kun lääkäri- ja hoitajaresurssit ovat kohdallaan. Tila- ja toimintasuunnittelulla voidaan varmistaa selkeämpi pohja perehdytykselle ja eri operatiivisten erikoisalojen koulutusympäristölle.

Perhe mukaan heräämöön keisarileikkauksen jälkeen

Keisarileikkauksella synnyttäneet äidit voivat olla verhoilla eristettävissä heräämötiloissa yhdessä lapsen ja puolison kanssa. Näin perhe voi viettää yhdessä ainutlaatuiset syntymän jälkeiset hetket ja varhaisen imettämisen aloittaminen on mahdollista. Synnytysosaston ja leikkausosaston välille rakennettiin iso, vain tähän toimintaan tarkoitettu hissi, jolla varmistetaan nopea kulkuyhteys synnytysyksiköstä hätäkeisarileikkausta varten varustettuun leikkaussaliin.

”Nyt moderni teknologia ja synnyttävän perheen herkimmät hetket on saatu yhdistettyä”, sanoo Ulla Keränen.

Leikkausvalikoima laajaa

Hyvinkään sairaala on monierikoisalainen ympärivuorokautisesti toimiva päivystys- ja synnytyssairaala. Sairaalassa tehdään noin 7 400 leikkausta vuodessa. Näistä päivystysleikkauksia on 28 prosenttia. Väestönkasvu on Hyvinkään sairaanhoitoalueella yksi Suomen suurimmista, väestömäärän ollessa nyt yli 190 000.

Hyvinkään sairaalan leikkaustoiminta on laajaa. Erikoisaloja ovat ortopedia, traumatologia, käsikirurgia, plastiikka- ja rintarauhaskirurgia, vatsaelinkirurgia, urologia, laskimokirurgia, lastenkirurgia sekä naistentaudit, synnytykset ja korva-, nenä- ja kurkkutaudit. HUSin sisäisen työnjaon mukaisesti Hyvinkään sairaalassa tehdään lisääntyvästi myös selkä- ja nivelproteesileikkauksia.

Lisätietoja: Operatiivisen tulosyksikön johtaja, Ulla Keränen p. 040 8460 172