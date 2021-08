Jaa

Sveitsin uimalan viimeiset työvaiheet ovat käynnissä ja tämänhetkisen tiedon mukaan uimala avataan lokakuussa.

12.8.2021

Hyvinkään Sveitsin uimahallin laajennus valmistumassa

Työmaan etenemiseen vaikuttaa betonin kuivuminen. Uimalan laatoitustyöt saatiin käyntiin hyvin onnistuneen betonin kuivatuksen jälkeen elokuun alussa. Teräsallas on nyt asennettuna ja myös vedenkäsittelyjärjestelmä on viimeistely vaiheessa.

Onnistuneen vedenerityksen ja laatoituksen merkitys on yksi keskeisimpiä tekijöitä uimahallin kaltaisissa erityisrakentamisen kohteissa.

- Uimahalleissa materiaalien kosteuskuormitukset ovat korkeita läpi vuoden ja tämä on haluttu huomioida mahdollisimman hyvin niin asennuksissa kuin rakentamisen laadunvalvonnassa. Myös hygieniaan liittyvät laatutekijät ovat olleet erityisen huomion kohteena koko rakennushankkeen ajan, kertoo rakennustöiden valvoja Jyrki Kauppinen.

Ulkouimala on ollut avoinna kesäkauden

Uimahallin vanha osa on ollut kesäkauden suljettuna uutta ja vanhaa osaa rajoittaneen suojaseinän purkamisen ja ilmanvaihtoon liittyvien töiden vuoksi.

- Ulkouimala on pystytty pitämään auki ja hallin saunaosasto on ollut käytettävissä ulkouimalan palveluiden yhteydessä, vaikka osa allashallia on ollut rajattuna työmaa-alueeksi. Olen iloinen, että pystyimme tarjoamaan tämän palvelun, sanoo liikuntapäällikkö Jarmo Vakkila.

Ulkouimalan kausi päättyy elokuun lopussa, jonka jälkeen halli on suljettuna valmistumiseen saakka. Ulkouimalan altaita hyödynnetään koululaisten uimaopetuksessa ja uimaseuraharjoittelussa myös syyskuun puolella, jos säät sen sallivat.

- Laajennetun uimahallin käyttöönotto vaatii laitteiston ja rakenteiden testaamista sekä sisäilmaolosuhteiden säätämistä. Tämä tulee viemään oman aikansa ja avaamispäivä ratkeaa tarkemmin näiden vaiheiden jälkeen, toteaa kiinteistöjohtaja Antti Nikkanen.

Menossa olevan aikatauluseurannan mukaan halli voitaneen avata yleisölle lokakuussa.

Tarkempi avauspäivä tiedotetaan toimintakokeiden jälkeen.

FAKTALAATIKKO URAKASTA

Uimalan urakan aikana on tehty laajennus, joka sisältää uuden 25 metrin pituisen altaan rakentamisen. Altaaseen tulee viisi 2,5 metrin levyistä uintirataa. Altaalle tulee lisäksi oma vedenkäsittelyjärjestelmä. Laajennus sijoittuu aiemman 25 metrin altaan päädyn ja puistoalueen väliselle tontin osalle. Suunnitelmiin kuuluu allashuoneen laajennus 768 m2 / 9300 rm3. Allasrakenne toteutetaan teräsaltaana ja se tulee olemaan koko matkalta tasasyvä kahden metrin allas, joka täyttää lähtökorokkeineen paikallistason kilpauinnin vaatimukset.

Uimalan laajennus alkoi vuonna 2019. Vuoden 2019 aikana uimalassa vieraili 234 000 asiakasta.