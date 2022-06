Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan päätöksiä 15.6.2022 

Selvitykset vuoden 2021 arviointikertomuksen tarkastushavaintoihin

Tarkastuslautakunnan vuoden 2021 arviointikertomus on käsitelty kaupunginvaltuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Valtuusto on 16.5.2022 pitämässään kokouksessa velvoittanut kaupunginhallitusta pyytämään lautakunnilta selvitykset ja kuvaukset toimenpiteistä, joihin on ryhdytty tai ryhdyttävä tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa esitettyjen epäkohtien korjaamiseksi.

Lautakunta antoi selvityksen kaupunginhallitukselle ja kehotti toimialaa ottamaan huomioon tarkastuslautakunnan havainnot ja korjaamaan havaitut epäkohdat.

Info-osuudessa lautakunta kuuli ajankohtaiskatsauksen Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen valmistelusta.

