Hyvinvointia ja energiaa syksyyn messuilta

Tiedote 19.10.2017. Osaava Nainen -, Terve Olo -ja Outlet-tapahtumat 27.-29.10. sisältävät tänä vuonna kiinnostavia keskusteluja ja runsaasti tietoa mm. ravinnosta ja terveydestä. Paikalla Turun Messukeskuksessa on noin 180 yritystä.

-Messukokonaisuus tarjoaa energiaa pimenevään syksyyn. Esittelyssä ja kokeilussa on erilaisia uusia tai muuten ajankohtaisia terveys-, ravinto- ja liikuntatrendejä. Ostosten tekeminen on myös tärkeässä roolissa tapahtumassa. Tavoitteena on kokonaisvaltainen hyvä olo, summaa projektijohtaja Krista Ahonen Turun Messukeskuksesta.

Taito Varsinais-Suomen osastolla pääsee mukaan työnäytöksiin. Messuilla toteutetaan mm. valohimmeli ja tutustutaan suosittuun makramee-solmeiluun. Taito Varsinais-Suomi esittelee myös tekstiilinäyttelyn Suomi 100 -vuoden kunniaksi.

Messujen ohjelmaan kuuluvat myös muotinäytökset, tarinat elämänhallinnasta ja tutkimustulokset värien merkityksestä.

Kauneuskeskustelu, uskallus ja pelot

Messujen suuren kauneuskeskustelun moderoi Sami Sykkö. Keskustelijoina ovat tv-kasvo Pipsa Hurmerinta, plastiikkakirurgi Furkat Mansurow ja Ekokampaamo Pure Orangen Mia Pihlasto. Keskustelu on messuilla sunnuntaina 29.10. Samana päivänä Sykkö keskustelee myös Turun Yrittäjänaisten kanssa ja yleisö pääsee kuulemaan mielenkiintoisia yrittäjätarinoita.

Messuilla kannustetaan myös hyvinvointiin. Kehittäjä ja kouluttaja Jaana Villanen kehottaa hehkuttamaan itseään ja osaamistaan diivailematta. Uskallusta ja pelkoa käsitellään messuilla lauantaina 28.10. Tuolloin Kristiina Komulainen ja Cristina Andersson kertovat omat tarinansa.

Työhyvinvointiin kehotetaan myös CupOfTherapyn persoonallisten eläinhahmojen kautta.

Showburleskia ja luonnonkosmetiikkaa

Terve Olo -tapahtuman puolella pääsee osallistumaan mm. aamujoogaan ja tutustumaan showburleskiin.

Messulauantaina puhutaan ravintoasioista. Aiheina ovat mm. treenaajan ruokavalio ja superfoodit. Sunnuntaina 29.10. on treenin ja kehonhuollon teemapäivä. Ohjelmassa on mm. putkirullailua ja venyttelyohjeita.

Fitness-tähti Else Lautala ja liikunnan moniosaaja Lauri Kalima ovat mukana messuilla.

Messuilla pääsee kokeilemaan ja testaamaan mm. Wattbiken pyöriä. Osastolla mitataan teknisen polkemisen tehokkuusindeksi ja luvassa on palkintoja.



Messujen toiminta-alueella on myös haastekisoja, joissa pääsee haastamaan itsensä kehonpainotreenissä.

Luonnonkosmetiikkaan pääsee tutustumaan Luonkosin messuosastolla, jossa voi valmistaa mm. kasvonaamion.

Messujen Outlet-tapahtumassa on mukana monia merkkituotteita, jotka myydään vähintään 30 prosentin alennuksella. Mukana on mm. Guess, David Collection ja Cream.

Messut avoinna pe 27.10. ja la 28.10. klo 10-18 ja su 29.10. klo 10-17

