Hyvinvointiala HALI ry: Helpotusta suojavarustepulaan

Hyvinvointiala HALI ry: Koronatestien kapasiteetti on tuplattavissa 7.4.2020 14:27:39 EEST | Tiedote

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön laajamittainen testaaminen koronavirukselta on erittäin tärkeää hoivakotien ja kotihoidon asukkaiden suojelemiseksi. Jotta laaja testaaminen on mahdollista, valtion on korvattava kyseiset testit. Myös yksityisen sektorin resurssit testien toteuttamiseen on otettava käyttöön. Työntekijöiden testit voidaan rahoittaa Kansaneläkelaitoksen kautta.