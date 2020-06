Hyvinvointiala HALI ry: Ylös koronakuopasta

HALI ry: Ministeriöllä täysin väärä tilannekuva - Edes kriittisillä aloilla ei pääse koronavirustesteihin 15.5.2020 17:22:35 EEST | Tiedote

Suomen julkinen koronaviruksen testauskapasiteetti on THL:n mukaan noin 8 000 testiä päivässä. Testejä on kuitenkin tehty parhaimmillaankin vain noin puolet siitä - useimpina päivinä jopa alle 1 000 kappaletta. Ministeriön mukaan testattavia ei ole enempää. Hyvinvointiala HALIn ry mukaan ministeriön tilannekuva on täysin väärä.