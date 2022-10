Hyvinvointiala HALI ry:n puheenjohtajaksi Janne-Olli Järvenpää

Hyvinvointiala HALI ry piti vuosittaisen liittokokouksensa 13.10.2022. Liittokokouksessa HALI ry:n hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Mehiläisen toimitusjohtaja Janne-Olli Järvenpää. Varapuheenjohtajiksi valittiin Ensi- ja turvakotien liiton pääsihteeri Riitta Särkelä sekä Terveystalon toimitusjohtaja Ville Iho.

Järvenpään mukaan suomalainen terveydenhuolto on laadukasta ja kustannustehokasta, mutta parannettavaakin löytyy.

– Palveluja tarvitaan lisää, kun väestö ikääntyy. Samalla työvoimasta on pulaa. Tilanteen ratkaisuun tarvitaan jatkuvaa toiminnan kehittämistä, mutta myös rahaa. Suomi käyttää useihin muihin länsimaihin verrattuna noin kolme miljardia euroa vähemmän rahaa terveydenhuoltoon talouden kokoon suhteutettuna, Järvenpää sanoo.

– Yhteistyötä yksityisten tuottajien ja hyvinvointialueiden kanssa on tärkeä edelleen tiivistää ja kehittää. Yritykset vastaavat jo nyt merkittävästä osasta – noin puolesta – asumispalveluista ja lääkärikäynneistä. Digitalisaatio on mahdollisuus, jossa on vielä paljon hyödyntämispotentiaalia. Tässä suomalaiset terveysyritykset ovat olleet innovatiivisia ja kehittäneet jopa vientituotteita, hän jatkaa.

Toimivia sote-alan käytäntöjä on Järvenpään mukaan vietävä eteenpäin ja parannettava entisestään.

– Kela-korvauksilla voidaan kustannustehokkaasti vähentää painetta julkiselta sektorilta. Ne tukevat erityisesti pienituloisten perheiden mahdollisuuksia päästä hoitoon. Erinomaisesta työterveyshuollosta on myös syytä pitää kiinni. Voimme olla ylpeitä siitä, että työssäkäyvien perusterveydenhuolto on ehkä Euroopan parhaalla tasolla Suomessa. Myös järjestöjen erittäin tärkeä rooli sekä palveluiden tuottajina että asiakkaiden etujen puolustamisessa suomalaisessa sosiaali- ja terveysjärjestelmässä on huomioitava.

Järvenpään mukaan Suomen on pärjättävä kansainvälisessä kilpailussa osaavasta työvoimasta.

– Meidän on parannettava työperäisen maahanmuuton edellytyksiä. Sote-alalle tarvitaan kymmeniä tuhansia hoitajia ja lääkäreitä tulevien vuosien aikana, hän huomauttaa.

Järvenpää palaa HALIn puheenjohtajaksi neljän vuoden tauon jälkeen: hän toimi hallituksen puheenjohtajana myös vuonna 2018.

Lisätiedot:

Ulla-Maija Rajakangas, toimitusjohtaja, Hyvinvointiala HALI ry

ulla-maija.rajakangas@hyvinvointiala.fi, puh. 0400 37 4164

Janne-Olli Järvenpää, yhteydenotot assistentti Tamilla Tiikasen kautta: tamilla.tiikanen@mehilainen.fi, puh. 040 531 0690