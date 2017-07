Hyvinvointialan liitto: Vuoden jatkoaika käytettävä valinnanvapauden lisäämiseen

6.7.2017 14:10 | Hyvinvointialan liitto

Hyvinvointialan liitto kannattaa maakunta- ja sote-uudistuksen lakien yhtäaikaista valmistelua, mutta ihmettelee hallituksen päätöstä ottaa jopa vuoden lisäaika uuden valinnanvapauslakiesityksen valmisteluun. Asiakkaat ja palvelujen tuottajat joutuvat elämään epävarmuudessa vielä pitkään.

− Valinnanvapauden poliittisten reunaehtojen ja useiden peruselementtien linjattiin pysyvän samoina. Yhtiöittämispakostakin luovutaan. Vuosi vaikuttaa pitkältä ajalta, sanoo Hyvinvointialan liiton toimitusjohtaja Ulla-Maija Rajakangas.

Rajakankaan mukaan valinnanvapauslain valmistelutyö on tehtävä huolella ja lisäaika voi edesauttaa sitä. Muutos on välttämätön ja alkuun on päästävä pikimmiten.



− Täydellistä ei tule kerralla. Korjausliikkeiden tarve huomataan vasta järjestelmän ollessa käynnissä. Jos maakuntien valmistelu jatkuu hyvässä tahdissa, ei lisäsiirtymäaikoja toimeenpanossa enää tarvita. Toiminta tulee käynnistää tällöin täysimääräisesti lain voimaan astuessa 1.1.2020, Rajakangas sanoo.

Hyvinvointialan liitto katsoo, että olemassa olevat valinnanvapauden keinot voi ja tulee ottaa heti laajamittaisesti käyttöön. Tämä edesauttaa hallituksen peräänkuuluttamaa asteittaista siirtymistä uuteen valinnanvapauteen pohjautuvaan järjestelmään.



− Kunnat ja kuntayhtymät tulee velvoittaa välittömiin toimenpiteisiin asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin kokeiluluontoisen käytön aloittamiseksi hallituksen jo käynnistämien kokeiluiden reunaehtojen puitteissa.



Lykkäykset lisäävät epävarmuutta. Kehittämistyö kunnissa on jo nyt ollut seisahduksissa. Sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyviä investointeja lykätään ja toimijat pelkäävät tulevaisuutensa puolesta. Hankintasopimukset lyhentyvät ja alan palveluntuottajat asetetaan entistä tiukempaan rakoon.



− Puheet säästöistä ja tuotannon tehostamisesta voidaan unohtaa lähivuosiksi. Lykkäykset tuovat lisäkustannuksia monella rintamalla, Rajakangas muistuttaa.

