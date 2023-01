Hyvinvointialueen ensimmäinen päivä sujunut ilman suuria häiriöitä 

Asiakkaiden asiointiin vaikuttavia laajoja ongelmatilanteita ei ole havaittu. Tällä hetkellä selvitettävänä ovat ainoastaan Kelan asiakkaiden välitystilien toimivuudessa havaitut häiriöt. Niiden ei tällä hetkellä arvioida vaikuttavan asiakkaiden etuuksien maksuun.

Hyvinvointialueella on todettu joitakin henkilöstön asiointiin ja sisäisiin palveluihin vaikuttavia ongelmatilanteita. Hyvinvointialueen henkilöstön tietojärjestelmäasioissa auttava asiakas- eli käyttötuki ruuhkautui vuodenvaihteessa mutta ruuhkatilannetta on helpotettu lisähenkilöstöllä ja käyttäjätunnusten tilaamista on sujuvoitettu.

Joidenkin työssä käytettävien autojen polttoainekorteissa havaittiin sunnuntaina ongelmia. Autot ohjeistettiin tankattavaksi ennen vuodenvaihdetta. Tilannetta selvitetään parhaillaan.

Henkilöstöhallinnossa tehdään edelleen tarkistustyötä, jotta tammikuun palkanmaksua varten tarvittavat tiedot olisivat kaikilla oikein palkka-ajoa varten. Mahdollisten palkanmaksuhäiriöiden varalta tehdään varajärjestelyjä.