Hyvinvointialueen ensimmäinen palkanmaksu onnistunut varsin hyvin

Hyvinvointialue on maksanut vakituisen henkilöstön palkan 13.1.2023 yli 16 000:lle työntekijälle. Määräaikaisten ja sijaisten palkkapäivä on 31.1.

Tämänhetkisen tiedon perusteella vakituisen henkilöstön palkanmaksussa on havaittu toistaiseksi jonkin verran puutteita. Perjantaiaamuun mennessä virheitä oli ilmoitettu noin 250:n työntekijän palkassa, mikä on noin 1,5 prosenttia palkansaajista perjantain palkanmaksussa.

Noin 150 henkilöstösihteereille ilmoitettua virhettä pystyttiin korjaamaan jo ennen varsinaista ensimmäistä palkkapäivää. Sata virhettä oli perjantaina aamupäivällä korjattavana. Tänään aamupäivällä korjatut palkat on saatu vielä tänään maksuun. Seuraava maksupäivä on maanantaina.

Puutteita pääasiassa palkanlisissä

Ensimmäisessä palkanmaksussa on todettu puutteita muun muassa teknisten sopimuksen soveltamisessa, työkokemuslisissä, erillislisissä ja henkilökohtaisissa lisissä. Myös pääluottamusmiesten korvauksia on jäänyt kunnista ilmoittamatta. Niin ikään puuttui muutamia palvelussuhteita ja verokortteja. Ay-maksujen perinnässä on myös todettu virheitä.

Tiedossa on toistaiseksi yksi henkilö, jolle on mennyt perusteettomasti palkkaa 13.1., vaikka henkilö on ollut eläkkeellä.

Palkkoja korjataan nyt kaikkina päivinä ja niitä voidaan maksaa kaikkina arkipäivinä.

Hyvinvointialueen johto pahoittelee palkanmaksun virheitä ja niistä aiheutuvaa haittaa henkilöstölle. Johto seuraa tilannetta edelleen päivittäin.