Hyvinvointialueen palvelujohtajien valinnat etenevät

Palvelujohtajaa rekrytoidaan kahdelle palvelualueelle: Ikäihmisten ja vammaisten palvelut -palvelualueelle sekä Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelut sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelut -palvelualueelle.

– Haluan koko valintaryhmän puolesta kiittää kaikkia hakijoita kiinnostuksesta Keski-Uudenmaan hyvinvointialuetta kohtaan. On ilo huomata, että useat hakijat nostivat haastatteluissa myönteisenä asiana Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen pitkällä olevan valmiusasteen verrattuna muihin alueisiin, kertoo aluehallituksen puheenjohtaja Helinä Perttu.



Valtuuston ja hallituksen puheenjohtajista sekä virkamiehistä koostuva valinnan valmisteluryhmä on haastattelut viisi hakijaa kumpaankin virkaan 10.10. ja 12.10. Haastattelujen perusteella valmisteluryhmä päätti lähettää kummaltakin palvelualueelta kolme kärkihakijaa henkilöarviointeihin:



Ikäihmisten ja vammaisten palvelut -palvelualue

• Johanna Kiianmies

• Pia Nurme

• Mari Patronen



Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelut sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelut -palvelualue:

• Anna Cantell-Forsbom

• Sirkku Pekkarinen-Keto

• Timo Turunen



Henkilöarviointien jälkeen kaikki kärkihakijat osallistuvat aluevaltuuston hakijapaneeliin 15.11. Paneelissa hyvinvointialueen valtuuston puheenjohtaja Eemeli Peltonen haastattelee hakijoita valtuuston jäsenten esittämillä kysymyksillä. Tavoite on, että valtuusto valitsee palvelujohtajat kokouksessaan 24.11.