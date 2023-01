Hyvinvointialueen palvelunumeroiden häiriön odotetaan korjaantuvan aamuun mennessä

Jaa

Pirkanmaan hyvinvointialueella on maanantain iltapäivästä lähtien vaikuttanut Telian valtakunnallinen puhelinhäiriö. Häiriö on esiintynyt useiden eri kuntien alueella olevissa palvelunumeroissa, joissa on jonotus- tai takaisinsoittopalvelu. Häiriö on koskenut hyvinvointialueella noin 200:aa Telian numeroa, myös esimerkiksi Sote-luuria ja terveysneuvontaa.

Hyvinvointialueen vaihde 03 311611, päivystysapu 116117, kaikki Taysin numerot sekä tavalliset matkapuhelinnumerot ovat toimineet normaalisti. Telia korjaa ongelmaa ja häiriön odotetaan korjaantuvan aamuun mennessä. Mikäli häiriö jatkuu aamulla, hyvinvointialue suosittelee, että palveluihin soitetaan vain kiireellisissä asioissa. Jos kiireellinen asia ei voi odottaa häiriön korjaamista, hyvinvointialue suosittelee asiakkaita menemään tiistaina paikanpäälle esimerkiksi terveysasemalle. Päivystysapu 116117 palvelee yön aikana normaalisti. Hyvinvointialue tiedottaa aamulla myös vaihtoehtoisista numeroista, mikäli häiriö jatkuu. Häiriö on esiintynyt myös muiden hyvinvointialueiden alueella sekä Ruotsissa. Se on alkanut maanantaina iltapäivästä. Hyvinvointialueella on perustettu tilannetyöryhmä, joka seuraa häiriötilannetta. Sitä johtaa tukipalvelujohtaja Pekka Erola.

Yhteyshenkilöt