Hyvinvointialueen palvelutuotanto organisoidaan viiteen eri palvelulinjaan

Pirkanmaan hyvinvointialueen valmistelu on edennyt aikataulussaan. Tehtävät ovat lisääntyneet sitä mukaa, kun jaostojen työ on syventynyt, selviää väliaikaisen toimielimen väliraportista. Väliaikainen toimielin hyväksyi perjantaina hyvinvointialueen palveluihin organisointimallin, jolla toiminta on käynnistymässä vuonna 2023.

Hyvinvointialueella on aloitettu palvelutuotannon johtamisjärjestelmän rakentaminen. Hyvinvointialueen aloittaessa 2023 palvelut on tarkoitus ryhmitellä viiteen eri palvelulinjaan. Palvelulinjat ovat pelastuspalvelujen kokonaisuuden lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon avopalvelujen linja, Taysin sairaalapalvelujen linja mukaan lukien terveyskeskusten vuodeosastotoiminta sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelujen linja ja viidentenä ikäihmisten ja vammaisten palvelujen linja. Organisaatioon kuuluu myös konsernipalveluja ja strategisen ohjauksen toimintaa. Hyvinvointialueen aluevaltuusto päättää lopullisista rakenteista. Uuden organisaatiomallin peruselementit muodostuvat selkeästä alueelliseen yhdenvertaisuuteen tähtäävästä linjajohtamisesta sekä palvelut yhteen sovittavasta ja palvelulinjarajat ylittävästä prosessijohtamisesta. Organisointimallia tarvitaan jo valmisteluvaiheessa kiireellisimmin talouden ja henkilöstöhallinnon tarpeisiin. Päätöksentekoon kytkeytyvää toimielinten mallia käsitellään joulukuun kokouksessa. Ensihoito osaksi pelastuspalveluja Väliaikainen toimielin linjasi perjantaina, että hyvinvointialueella Taysin ensihoitokeskus asemoituu hyvinvointialueella osaksi pelastuspalvelujen kokonaisuutta. Ensihoitokeskusta johtaa ensihoidon ylilääkäri, joka on toiminnallisesti Taysin johtajaylilääkärin alaisuudessa ja henkilöstöhallinnollisesti pelastusjohtajan alaisuudessa. Tässä vaiheessa väliaikainen toimielin ei ottanut kantaa ensihoidon palvelutuotannon rakenteisiin. Ensihoitopalvelujen tuottamisen malli määritellään myöhemmin hyvinvointialueen palvelustrategiassa. Jaostoihin henkilöstöedustajat Hyvinvointialueen henkilöstön osallistumista valmisteluun lisätään, koska valmistelusta alkaa syntyä yhteistoimintamenettelyyn liittyviä kokonaisuuksia. Väliaikainen toimielin päätti perjantaina, että henkilöstöjärjestöt voivat nimetä jokaiseen väliaikaisen toimielimen viiteen jaostoon yhden varsinaisen jäsenen ja hänelle yhden varahenkilön. Väliaikainen toimielin antoi luovuttaville organisaatioille suosituksen ja ohjeistuksen hyvinvointialueelle siirtyvää henkilöstöä koskevista asioista. Toimielin myös suosittaa, että luovuttavissa organisaatioissa pidättäydytään työehtosopimusmääräyksissä, eikä valmistelun aikana lähdetä tekemään uusia avauksia tai laajennuksia työehtoihin. Johtajan hakua valmistellaan uudelleen Väliaikainen toimielin päätti perjantain kokouksessaan laittaa hyvinvointialueen johtajan viran uudelleen valmisteluun. Virantäyttöön odotetaan valtakunnallista linjausta. Väliaikainen toimielin linjasi myös valittavien luottamushenkilöiden laitteita ja sähköpostin käyttöä. Aluevaltuuston kokouksia voidaan pitää joko paikalla tai etänä. Päättäjät voivat käyttää omia laitteitaan, jolloin oman laitteen käytöstä maksetaan korvaus. Päättäjille avataan pirha.fi-sähköposti, ellei henkilö on kansanedustaja.

