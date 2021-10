Hyvinvointialueen tiedonkeruu alkanut ja johtajan viran täyttöä valmistellaan

Ensimmäiset aluevaalit lähestyvät - Pirkanmaan aluevaalilautakunta asetettu 1.10.2021 14:50:41 EEST | Tiedote

Ensimmäiset hyvinvointialueen aluevaalit lähestyvät ja ehdokasasettelu on myös Pirkanmaalla jo käynnissä. Aluevaalit järjestetään 23.1.2022 ja ennakkoäänestys on 12.-18.1.2022. Aluevaalien äänet lasketaan tuttuun tapaan kunnan keskusvaalilautakunnassa. AVI on asettanut Pirkanmaalle aluevaalilautakunnan.