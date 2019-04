I love muovi! Vaasa voittoon, kanna muovisi kekoon!

Vaasa otti epäröimättä YLEn haasteen vastaan kilpailla neljän muun kaupungin kanssa siitä, kuka kerää kampanja-aikana eniten kierrätettävää pakkausmuovijätettä. Mukana kilpailussa ovat Vaasan lisäksi Tampere, Lahti, Joensuu ja Oulu. Vaasan kilpailuaika on 10.–12.4.2019, joka huipentuu 12.4. järjestettävään toritapahtumaan.

Kilpailuun voit osallistua viemällä pakkausmuovia kilpailuun varatuille keräyspisteille kilpailupäivinä 10.-12.4. Kilpailuun tarkoitetut keräyspisteet ovat:

Sundom - Pitkäniityntie ekopiste

Vaasan tori

Vetokannas - Hyötykäyttöasema

Gerby - Rantatien ekopiste

Vanha Vaasa - Grillin parkkipaikka, Kauppiaankatu 2

Normaalit Rinki-kierrätyspisteet tai hyötykäyttöasemat eivät kerrytä kilpailutulosta. Kilpailuastiat ovat merkittyjä I love muovi-tarroin.

Tapahtumia I love muovi-kampanjan ympärillä

Päiväkodit, koululaiset ja toisen asteen opiskelijat haastettu mukaan

Vaasalaiset päiväkodit on haastettu mukaan tuottamaan taidetta tai keksimään uusiokäyttöä pakkausmuoville. Koululaiset ja toisen asteen opiskelijat on haastettu mukaan toimimaan kodin kierrätyspomona ja käännyttämään keski-ikäisiä kierrätysasenteissaan. Nuoret voivat tuottaa inspiroivia memejä tai sketsivideoita #ilovemuovivaasa.

Vaasan Lyseon opiskelijat mukana kansalaisaloitteessa

Kampanjaan liittyen on kansalaisaloite, jonka on laittanut liikkeelle Unesco-koulujen Let's Get Global -hankkeen yhteydessä Vaasan lyseon lukion, Jyväskylän lyseon lukion ja Helsingin kielilukion opiskelijat. Aloitteen tavoitteena on säätää muovinkierrätysastiat pakollisiksi taloyhtiöiden ja julkisten alueiden jäteastioihin.

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/3451?fbclid=IwAR0Gapc2GEZcN2ATZ57DKRIpvMCDN1z-LDg566tCbh2G9ssE5eSrSZcLXBU

VAMK viettää kiertotalous viikkoa 1.4.-4.4.2019. Tapahtumien lisäksi Vamk toteuttaa Mirka Innovation Challengen Muovan kanssa.

Kahvit pakkausmuovilla Pohjanmaan Suurmessuilla 6.-7.4.

Nyt sinulla on mahdollisuus ostaa kahvit pussillista pakkausmuovia vastaan. Kerää siis pussillinen kierrätettävää pakkausmuovia kotoasi mukaan messuille vietäväksi.

I love muovi –toritapahtuma 12.4.

Pakkausmuovi muuttuu valuutaksi Vaasan keskustassa

Tuo pakkausmuovisi torin kilpailukeräysastiaan perjantaina klo 10-18, ja saat 20% alennuslipukkeen n. 30 keskustan liikkeeseen.

Bussiin pussillisella pakkausmuovia

Perjantaina 12.4. voit maksaa bussimatkasi pussillisella pakkausmuovia! Matkusta bussilla ilmaiseksi kotoa kerätyllä kierrätettävällä pakkausmuovilla. Tuo pakkausmuovisi torille kerryttämään Vaasan kilpailukasaa.

Muovi meressämme – Saaristo siistiksi

Vietämme kesiä huvilalla, nautimme saaristoretkistä veneillä, mutta pidämmekö aidosti huolta merestämme ja saaristosta? Tule torille perjantaina 12.4. ja koe livenä muoviroskaamisen vaikutukset merialtaassa.

Ylen järjestämää ohjelmaa Vaasan torilla 12.4. klo 16-18. Yle jakaa 200 ensimmäiselle pakkausmuovinkierrätysämpärin. Mukana torilla myös Buu-klubben- ja Strömsö-ohjelmien juontajia.

Stormossen on myös torilla kl. 16-18 kertomassa lajittelusta, sekä järjestämässä lajittelukilpailua.

Muovivaatenäyttely - Ammattikoulu Optima Edun opiskelijat ovat suunnitelleet ja toteuttaneet 10 muotiluomusta muovista. Vaatteet ovat esillä torilla sijaitsevalla lavalla.

Pakkausmuovilla elokuviin - Elokuvateatteri Kino Ritz on mukana I love Muovi –kampanjassa. Perjantaina 12.4. klo 13 pääset pussillisella kierrätettävää pakkausmuovia katsomaan Luontosinfonian elokuvatekijöiden ja säveltäjien Järven tarina –elokuvaa. Elokuvan jälkeen "lipputulot" eli kerätyt pakkausmuovit tuodaan torille kasvattamaan Vaasan voittopottia.

Rakkaudesta muoviin -näyttelyn taideteoksien huutokauppa

Maaliskuussa esillä olleen Vaasan Taiteilijaseuran Rakkaudesta muoviin -näyttelyn taideteokset huutokaupataan ja tuotoista 50% menee Vaasan saariston luonnonsuojeluohjelmalle. Taideteokset ovat katsottavissa Rewell Centerissä klo 14-17. Huutokauppa alkaa klo 17 ja meklarina toimii Hippi Hovi.