IBM ja Samsung ovat tehneet läpimurron transistorirakenteen suunnittelussa

Koruvalmistaja Pandora kaksinkertaisti verkkomyyntinsä IBM:n ratkaisuiden tukemana 29.6.2021 07:00:00 EEST | Tiedote

ARMONK, N.Y. – 29.6.2021: Maailman suurimpiin korubrändeihin lukeutuva tanskalainen Pandora onnistui luomaan yhtenäisen, yksilöllisemmän ja kohdennetun ostokokemuksen IBM:n ratkaisuiden avulla kaksinkertaistaen vuoden 2020 verkkomyyntinsä. Vuosi 2020 on ollut haasteellinen monelle yritykselle ja koronapandemia on pakottanut tekemään suuria ja nopeita muutoksia selviytymisen varmistamiseksi. Yksi näistä yrityksistä on koruvalmistaja Pandora, joka joutui sulkemaan väliaikaisesti suurimman osan sen 2700 kivijalkamyymälästä. Investoinnit monikanavaisen verkkokaupan digitaalisiin ratkaisuihin, kuten virtuaalijonotukseen, tuotteiden virtuaalikokeiluun asiakaskokemuksen kehittämiseen, toimitusketjun sietokyvyn ja ketteryyden lisäämiseen sekä häiriöiden ja riskien minimoimiseen siivittivät Pandoran verkkokaupan menestykseen. "Muutaman viime vuoden aikana olemme Pandorassa tehneet merkittäviä investointeja digitaaliseen asiakaskokemukseen ja kehittäneet datan hyödyntämistä. Olemme yhtenäistänee