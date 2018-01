IBM julkisti kehittyneimmän tekoälysovelluksille optimoidun Power Systems -palvelimensa

Palvelimen sydämenä sykkii uuden arkkitehtuurin POWER9-suoritin ja sen suorituskyky on 4 x parempi x86-järjestelmään verrattuna.

ARMONK, NY - 22.1.2017: IBM esitteli joulukuussa uuden sukupolven Power Systems -palvelimen, joka on optimoitu tekoälysovelluksille. x86-järjestelmiin verrattuna saavutetaan jopa neljä kertaa parempi suorituskyky, joka nopeuttaa syväoppimista ja antaa mahdollisuuden kehittää entistä tarkempia tekoälyyn perustuvia ratkaisuja nopeammin. Power Systems AC922:n sydämenä sykkii täysin uuteen suoritinarkkitehtuuriin perustuva POWER9-suoritin.



Deep learning eli syväoppiminen on tällä hetkellä koneoppimisen voimakkaimmin kehittyviä alueita. Järjestelmän on käytävä läpi miljoonia prosesseja ja murskattava valtavat määrät dataa oppiakseen mitkä asiat ovat merkityksellisiä, ja mitkä taas eivät. Tämä vaihe on aikaa vievää. Vastatakseen kasvavaan kysyntään ja tähän haasteeseen IBM asetti neljä vuotta sitten tavoitteekseen kehittää kokonaan uuden POWER9-suorittimen. Sen arkkitehtuurin tulisi kyetä käsittelemään suuria datamassoja, sensoreilta saatavaa datavirtaa reaaliajassa, tekoälyn tarpeisiin kehitettyjä algoritmeja ja syväoppimiseen liittyviä työkuormia Linux-ympäristössä.



Uuteen arkkitehtuuriin perustuvalla POWER9-suorittimella varustettu Power System AC922 vastaa haasteeseen tuomalla lisää suorituskykyä yleisimmin käytetyille syväoppimisteknologioille, kuten Chainer, TensorFlow ja Caffe tai tietokannoille, kuten Kinetica. Lisäksi avoimeen lähdekoodiin perustuvan PowerAI-paketoinnin ansiosta datatutkijat pääsevät tuottavaan työhön jopa minuuteissa ja syväoppimiseen kuluvaa aikaa on voitu jo nyt kutistaa päivistä tunteihin PowerAI Distributed Deep Learning toolkitin avulla.



Täysin uudelleen suunnitellun suoritinarkkitehtuurin lisäksi Power Systems AC922 käyttää ensimmäistä kertaa sisäänrakennettuja PCIe 4.0-, uuden sukupolven NVIDIA NVLink- ja OpenCAPI-teknologioita. Datan siirto voi olla jopa 9,5 kertaa nopeampaa verrattuna PCIe 3.0 -teknologialla varustettuun x86-järjestelmään. POWER9 tulee vauhdittamaan uusia Yhdysvaltojen energiaministeriön tilaamia Summit- ja Sierra-supertietokoneita.



AI on IBM POWER -tapahtumassa 7.2. Konepajan Brunossa käydään läpi uusi POWER9-julkistus, sekä miten POWER muuttaa AI-maailmaa ja tuo siihen uusia mahdollisuuksia. Ilmoittaudu tapahtumaan tästä.



