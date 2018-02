IBM kiihdyttää uusien teknologioiden käyttöönottoa avaamalla IBM Cloud Garagen Pohjoismaihin

Kööpenhaminaan avattu kymmenes kehityskeskus tuo entistä laajemmin IBM:n pilviratkaisujen kehitystyökalut ja palvelut sovelluskehittäjien ja organisaatioiden saataville.

KÖÖPENHAMINA, TANSKA - 8.2.2018: IBM avaa Kööpenhaminaan kymmenennen IBM Cloud Garage -kehityskeskuksen. Sen tarkoituksena on vauhdittaa uusien tekoälypohjaisten, IoT- ja lohkoketjuteknologioita hyödyntävien ratkaisuiden kehittämistä. SOHO-kasvuyrityskeskittymässä toimintansa aloittava IBM Cloud Garage kokoaa yhteen asiakkaat, sovelluskehittäjät, kasvuyritykset ja pohjoismaiset finanssiteknologian yritykset (Fintech).



Nyt avattava IBM Cloud Garage tuo entistä laajemmin IBM:n pilviratkaisujen kehitystyökalut ja palvelut sovelluskehittäjien ja organisaatioiden saataville - aina pienistä kasvuyrityksistä suuryrityksiin saakka. Kehityskeskuksen tärkeimpänä tehtävänä on parantaa eri organisaatioiden sovellussuunnittelun ja kehitysprosessien joustavuutta ja nopeutta. IBM:n pilviratkaisut auttavat tuomaan innovaatioita markkinoille nopeammin ja kehittämään organisaatioiden sisäistä osaamista. Keskuksen Design Thinking -toimintamalli kokoaa yhteen tuotepäälliköt, sovelluskehittäjät ja arkkitehdit. Heillä on käytössään pilviratkaisuilla kyllästetty ympäristö, joka innostaa uusien ja kilpailukykyisten tuoteideoiden kehittämiseen.



IBM Cloud Garage -keskuksia sijaitsee kaikissa johtavissa teknologia- ja innovaatiokeskuksissa, kuten San Franciscossa, Austinissa, Lontoossa, Torontossa, Nizzassa, Tokiossa, Singaporessa, Melbournessa, New Yorkissa ja nyt Kööpenhaminassa.



Lisää aiheesta blogikirjoituksessa: "IBM says “hej” to Copenhagen with its 10th global Cloud Garage"

www.ibm.com/blogs/cloud-computing/2018/02/ibm-copenhagen-10th-cloud-garage/





Lisätietoja IBM Garage -keskuksista:

www.ibm.com/cloud/garage

Lisätietoja IBM:n pilvitarjoomasta:

www.ibm.com/cloud-computing/