IBM mukana kehittämässä Atlantin ylittävää miehittämätöntä ja itseohjautuvaa laivaa

Lontoo, U.K. – IBM THINK - 17.10.2019: Syyskuussa vuonna 2020 miehittämätön ja täysin itseohjautuva The Mayflower Autonomous Ship (MAS) purjehtii Atlantin yli seuraten alkuperäisen Mayflowerin reittiä. Lähes 400 vuotta sitten Mayflower-niminen purjealus nosti ankkurinsa Englannin Plymouthissa ja saapui nyky-Amerikan edustalle mukanaan yli 100 matkustajaa, jotka loivat perustan Yhdysvalloille.



Onnistuessaan MAS on ensimmäinen täyden mittakaavan autonominen alus, joka ylittää Atlantin. Projektia johtaa voittoa tavoittelematon merien tutkimusta edistävä organisaatio ProMare. Mayflower Autonomous Ship hyödyntää IBM:n tekoäly- ja pilviratkaisuja sekä palvelinosaamista navigoidessaan reitin Englannin Plymouthista Yhdysvaltojen Massachusettsiin.



”IBM auttoi aikoinaan ihmisen kuuhun. On hieno haaste kehittää edistynyttä teknologiaa valtamerten ylittämiseen ja tutkimukseen. Osallistumalla aluksen kehitystyöhön antamalla sille aivot, mahdollistamme merkittävimpien ympäristöhaasteiden käsittelyn uudella tavalla tieteen ja autonomisten teknologioiden keinoin”, sanoo IBM:n Englannin teknologiajohtaja Andy Stanford-Clark.



IBM auttaa ProMarea kehittämään syväoppimismalleja, joiden avulla MAS osaa tunnistaa sen kameroiden välittämästä näkymästä etenemiseen vaikuttavia asioita tai mahdollisia vaaroja. MAS pystyy esimerkiksi tunnistamaan poijut, vedessä kelluvan roskan ja muut alukset.



MASilla on jatkuva tilannetietoisuus sen tutkajärjestelmän, alusten tunnistamiseen ja sijainnin määrittämiseen tarkoitetun AIS-järjestelmän ja laserkeilaukseen perustuvan LiDAR-tutkan ansiosta. LiDAR antaa alukselle kyvyn nähdä edessä olevat esteet. Kun vaara tai este havaitaan, MAS käyttää IBM:n Operational Decision Manager -järjestelmää päättääkseen vaihdetaanko kurssia tai muutetaanko nopeutta tilanteen selvittämiseksi. Yhdistämällä merikarttojen, anturien ja sääennusteiden tietoja MAS pystyy määrittämään optimaalisen reitin ja nopeuden Atlantin yli.



Alus toimii myös inspiraation lähteenä uusien itseohjautuvien valtamerten tutkimusalusten kehittämiselle. MAS kantaa mukanaan kolmea tutkimuskapselia, jotka sisältävät joukon antureita ja tieteellisiä instrumenttejä. Tutkijat käyttävät niitä ymmärtääkseen paremmin esimerkiksi merenkulun tietoturvakysymyksiä, kartoittaakseen valtameren pintaa ja muovijätetilannetta. Esimerkiksi Plymouthin yliopisto on mukana projektissa ja johtaa tutkimusta mikromuovijätteen kertymisestä valtameriin. MAS ottaa edetessään vesinäytteitä ja lisää myös ymmärrystä valtameren mikromuovien alkuperästä, levinneisyydestä ja mahdollisista vaikutuksista.



MASin runkoa rakennetaan parhaillaan Gdanskin satamassa Puolassa ja se laivataan myöhemmin tänä vuonna Plymouthiin. Lisätietoja projektin etenemisestä ja yhteistyökumppaneista ProMaren sivuilla osoitteessa www.promare.org/.



