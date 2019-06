IBM Weather Signals käyttää tekoälyä ennakoimaan sään vaikutukset liiketoimintaan

ARMONK, N.Y.- 6.6.2019: Hyvä sää ja sitä seuraava ostajien ryntäys esimerkiksi jäätelön ostoon voi päästä yllättämään kokeneenkin myyjän. Sateisen sään sattuessa kaikki ponnistelu ja valmistautuminen on ollut taas turhaa. IBM Weather Signals valjastaa tekoälyn ja Weather Companyn tuottaman säädätän yritysten avuksi, jotta ne voisivat hienosäätää koneistonsa vastaamaan sään vaikutuksesta muuttuvaa kysyntää.



Esimerkiksi jäätelön valmistajat voivat virittää tuotantokoneistonsa ja täyttää varastojaan vastaamaan helteiden aiheuttamaa kysyntää. Jäätelökojuilla on tarjolla jäätelöä juuri oikeaan aikaan ja henkilökuntaa on riittävästi palvelemaan ostajia. Turisteista elantonsa saavat kohteet voivat ennakoida, miten sääolosuhteet vaikuttavat kävijöihin halukkuuteen jonottaa, ja näin mukauttaa henkilöstön tarvetta ja hinnoitteluaan vastaamaan kysyntää.



Perinteisesti yritykset katsovat menneisiin vuosiin ja yrittävät kokemukseen luottaen arvioida tulevan kauden näkymiä, niin tuotannon tarvetta kuin henkilöstön määrää ja sesongin alkua. IBM Weather Signals avaa yrityksille näkymän siihen, miten sääolosuhteiden vaihtelut tulevat vaikuttamaan liiketoimintaan. Yritys pystyy yhdistämään oman operatiivisen datan eli kaiken kokemuksensa ja toimitusketjunäkymänsä säädataan. Tämän pohjalta IBM Weather Signals luo ennustemallin siitä, miten esimerkiksi kausiluonteiset sääolosuhteet, lämpötilan vaihtelut, tuuliolosuhteet tai vaikkapa ilman kosteus vaikuttavat yrityksen menestymiseen tai jopa yksittäisten tuoteryhmien myyntiin tietyissä paikoissa.



Laajempi englanninkielinen tiedote osoitteessa:

https://newsroom.ibm.com/2019-05-22-IBM-Weather-Signals-Uses-AI-to-Enable-Predictive-Weather-based-Business-Forecasting