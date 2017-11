IBM:n, Digitan ja Etteplanin Future City Challenge käynnistyy – kokoa joukkueesi koko Suomen kattavaan IoT-innovaatiokilpailuun

IBM, Digita ja Etteplan järjestävät yhdessä ensimmäisen koko Suomen kattavan innovaatiokilpailun, Future City Challengen, jonka tavoitteena on suunnitella uusia ratkaisuja ja sovelluksia helpottamaan kaupunkilaisten arkipäivää. Kisaan mukaan lähtevät kaupungit ovat Helsinki, Espoo, Vantaa, Oulu, Jyväskylä ja Tampere. Future City Challenge käynnistyy 3.12.2017 ja päättyy 31.1.2018.

Kilpailu on suunnattu kaupunkihaasteista kiinnostuneille yrityksille, startupeille ja opiskelijoille. Jokainen osallistuva kaupunki tulee julkistamaan useita tosielämän haasteita sovelluskehittäjille ratkottavaksi – teknislähtöisten sijaan. Parhaat ja toteuttamiskelpoiset palkitaan, mahdollisuus on myös uusien liiketoimintamallien lentävään lähtöön. Kisa startataan kick off -tapahtumassa Espoossa keskiviikkona 22.11.

Future City Challengen tuomareina toimivat IoT-liiketoimintajohtaja Ari Kuukka Digitasta, elinkeinojohtaja Tuula Antola Espoon kaupungilta, teknologiajohtaja Jaakko Ala-Paavola Etteplanilta, Cloud-asiantuntija Arto Ahde IBM:ltä ja toimitusjohtaja Rasmus Roiha Ohjelmistoyrittäjät ry:stä ja Helsingin kaupungin elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva.

”Kilpailu tukee hyvin Espoon kaupungin profiilia elinvoimaisuutta ja verkostomaista toimintaa edistävänä innovatiivisena kaupunkina. Kuntalaisten tarpeet ja toiveet palveluiden suhteen muuttuvat koko ajan moninaisemmiksi, ja kaupungin tulee vastata niihin asukaslähtöisesti ja laadukkaasti. Toivomme saavamme Future City Challengen avulla digitalisaation mahdollistamia ratkaisuideoita kasvaviin palvelutarpeisiimme”, sanoo Espoon kaupungin elinkeinojohtaja Tuula Antola.

Kisaan osallistujille annetaan pääsy kaupunkien avoimeen dataan Etteplanin johtavan IoT-asiantuntijaorganisaation tuella. Digita tarjoaa maan kattavan LoRaWAN-teknologiaan perustuvan IoT-verkkonsa ja IBM Bluemix-innovaatioalustan, joka sisältää mm. IBM Watson -tekoälykyvykkyyksiä ja IoT-alustan. Näiden lisäksi järjestävät yritykset tarjoavat osallistujien käyttöön uusimmat työkalut, tarvittavat resurssit sekä projektitiimin tuen.

http://futurecitychallenge.fi



http://futurecitychallenge.fi

Facebook-ryhmä:



https://www.facebook.com/groups/357535631335885/

Median yhteydenotot:



IBM Suomi, Kim Johnsson, liiketoiminnan kehityspäällikkö kumppanit, +358 50 554 1647



Digita Oy, Ari Kuukka, johtaja, IoT-palvelut, +358 40 149 7942



Etteplan Oyj, teknologiajohtaja Jaakko Ala-Paavola, puh. +358 44 755 2936



IBM on kognitiiviseen tietojenkäsittelyyn ja pilvialustoihin erikoistunut teknologiayritys, joka tukee asiakkaidensa ja kokonaisten toimialojen digitaalista transformaatiota. Uudet innovaatiot ovat strategiamme ydin, ja tarjoamme toimialakohtaisia ratkaisuja kognitiivisen tietojenkäsittelyn, pilvipalveluiden, big datan, analytiikan, mobiliteetin, sosiaalisen liiketoiminnan ja tietoturvan alueilla. IBM toimii yli 170 maassa. www.ibm.fi

Digita välittää radio- ja tv-ohjelmat luotettavasti kaikille suomalaisille vuoden jokaisena päivänä. Viimeisimmän digitaalisen tekniikan soveltajana kehitämme ja tarjoamme myös monipuolisia internet-tv- ja radiopalveluita. Lisäksi palveluvalikoimaamme kuuluvat kattavaan verkkoomme pohjautuvat IoT-palvelut sekä huippuluokan DataCenter-palvelut. Asiakkaamme ovat parhaita sisältöjä tarjoavia mediayhtiöitä sekä mobiili- ja laajakaistaoperaattoreita. www.digita.fi

Etteplan Oyj:n palvelut kattavat teollisuuden laite- ja laitossuunnittelun, sulautettujen järjestelmien ja IoT:n (esineiden internet) sekä teknisen dokumentoinnin ratkaisut. Asiakkaitamme ovat maailman johtavat valmistavan teollisuuden yritykset. Palvelumme parantavat asiakkaittemme tuotteiden ja suunnitteluprosessien kilpailukykyä tuotteen koko elinkaaren ajan. Etteplanin innovatiivisen suunnittelukyvyn tuloksia on nähtävissä lukuisissa teollisuuden ratkaisuissa ja arjen tuotteissa. Vuonna 2016 Etteplanin liikevaihto oli 183,9 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa on noin 2 800 asiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Alankomaissa, Saksassa, Puolassa ja Kiinassa. Etteplan on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä tunnuksella ETTE. www.etteplan.com