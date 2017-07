IBM:n Mainframe tietoturvan aallonharjalla

17.7.2017 12:23 | IBM Suomi

IBM:n uusi Z -palvelin on päivitetty versio yhdestä maailman tehokkaimmasta transaktiojärjestelmästä.

ARMONK, NY – 17.7.2017: IBM julkaisi uuden IBM Z -palvelimen, joka on päivitetty versio yhdestä maailman tehokkaimmasta transaktiojärjestelmästä. Se pystyy prosessoimaan yli 12 miljardia salattua transaktiota päivässä. Uusi järjestelmä esittelee myös läpimurron salauksessa, sillä se mahdollistaa kokonaisvaltaisen datan salaamisen. Tämä tarkoittaa, että sen avulla voidaan salata kaikki mihin tahansa sovellukseen, pilvipalveluun tai tietokantaan liittyvä data kaiken aikaa. Järjestelmä salaa dataa 18 kertaa nopeammin kuin x86-alustat.

IBM Z -palvelimen uudet datan suojausmahdollisuudet on suunniteltu vastaamaan globaaleihin tietovuotouhkiin. Vuodesta 2013 lähtien on hukkunut tai varastettu yhdeksän miljoonaa tiedostoa. Näistä tiedostoista vain neljä prosenttia oli salattu, joten suurin osa oli kyberrikollisuudelle ja työntekijöiden väärinkäytöksille haavoittuvaisia.

Uusi IBM Z -palvelin on myös suunniteltu vastaamaan uusiin tiukentuviin tietoturvasäädöksiin, kuten ensi keväänä voimaan tulevaan EU:n General Data Protection Regulation (GDPR) -tietoturva-asetukseen. GDPR edellyttää organisaatioita raportoimaan datavuodoista 72 tunnin sisällä sakkojen uhalla, jotka voivat olla jopa 4 % vuosittaisesta liikevaihdosta, ellei organisaatio pysty osoittamaan, että data oli salattu ja avaimet suojattu. Lisäksi IBM Z -palvelimen uudenlainen ennustettava ja läpinäkyvä hinnoittelu sopii hyvin uusille mikropalveluille, kuten reaaliaikaisiin maksuihin.

Tämä julkistus on Mainframe-teknologian merkittävin muutos sen jälkeen, kun järjestelmä muuttui yhteensopivaksi Linuxin ja avoimen lähdekoodin ohjelmien kanssa. IBM Z -järjestelmän edistynyt salaustekniikka kattaa nyt minkä tahansa datan, tietoverkon, ulkoisen laitteen tai kokonaisen sovelluksen, kuten IBM Cloud Blockchain -palvelun, ilman ohjelmistomuutoksia tai vaikutusta järjestelmän kokonaissuorituskykyyn. Tämä takia IBM:n Blockchain-teknologian turvallisuus on vertaansa vailla. IBM avaa uudet IBM Cloud Blockchain -datakeskukset New Yorkiin, Lontooseen, Frankfurtiin, Sao Paoloon, Tokioon ja Torontoon. Datakeskukset on suojattu IBM Z -palvelimen johtavalla salausteknologialla, minkä ansiosta IBM pystyy tarjoamaan huipputurvallisia toimintaympäristöjä organisaatioille maailmanlaajuisesti.

