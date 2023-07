Icelandair teki voittoa 13,7 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria toisella vuosineljänneksellä – eniten sitten vuoden 2016

Liiketulos (EBIT) oli 20,9 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria, mikä on 19,6 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria enemmän kuin viime vuonna.

Liiketulosprosentti 5 % parani 4,7 prosenttiyksikköä viime vuodesta.

Voitto oli 13,7 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria verrattuna 3,8 miljoonaan dollariin viime vuoden toisella neljänneksellä.

Ennätyksellinen 414,2 miljoonan Yhdysvaltain dollarin liiketoiminnan tuotto kasvoi 26 prosenttia viime vuodesta.

Ennätyksellinen toisen vuosineljänneksen yksikkötuotto (RASK) oli 8,6 Yhdysvaltain senttiä, kasvua 8 prosenttia viime vuodesta.

Leasing-tuotot kasvoivat 41 prosenttia viime vuodesta, mikä johti vahvaan kannattavuuteen.

Haastava rahtitoiminta vaikutti negatiivisesti liiketulokseen (EBIT).

Huoltohankkeiden ja lentokoneiden käyttöönoton viivästyminen aiheutti kertaluonteisia kustannuksia, jotka olivat 8 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria.

Matkustajaliikenteen kapasiteetti kasvoi 17 prosenttia viime vuodesta.

Matkustajia kuljetettiin yhteensä 1,2 miljoonaa, mikä on 19 prosenttia enemmän kuin viime vuoden toisella vuosineljänneksellä.

Käyttöaste oli 83,6 prosenttia, erityisen vahva kysyntä Pohjois-Amerikan reiteillä.

Vahva liiketoiminnan kassavirta johti kaikkien aikojen korkeimpaan likviditeettiasemaan, 521,2 miljoonaan Yhdysvaltain dollariin.

Seuraavien kuuden kuukauden ennakkovaraukset vahvoja ja viime vuotta suurempia.

Bogi Nils Bogason, Icelandairin toimitusjohtaja:

“Henkilöstömme erinomaisen työn ansiosta olemme ylpeitä siitä, että saimme aikaan vahvimman tuloksen toisella vuosineljänneksellä sitten vuoden 2016. Voitto, joka oli 13,7 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria, perustui ennätykselliseen matkustajatuottoon, historiallisen korkeaan käyttöasteeseen ja parantuneisiin tuottoihin kaikilla markkinoillamme. Boeing 737 MAX -lentokoneiden tehokkuudesta johtuvat alhaisemmat polttoainekustannukset ja alhaisemmat polttoaineen hinnat vaikuttivat myös myönteisesti tulokseen. Lisäksi leasing-liiketoimintamme menestyi edelleen erittäin hyvin ja myötävaikutti vahvaan kannattavuuteen.

Viivästykset huoltohankkeissa ja lentokoneiden käyttöönotossa johtivat lentokonepulaan, johon puutuimme vuokraamalla kesäkuussa lisää lentokoneita varmistaaksemme kunnianhimoisen lentoaikataulumme luotettavuuden. Tämä aiheutti kertaluonteisia kuluja, jotka heikensivät toisen vuosineljänneksen tulosta. Rahtitoimintamme jatkui haastavana, mutta uskomme vahvasti, että saamme sen käännettyä muutaman seuraavan kuukauden aikana keskittymällä määrätietoisesti kannattavuuden palauttamiseen. Tämä huomioon ottaen toisen vuosineljänneksen tulos osoittaa vahvaa taloudellista suorituskykyä ja antaa meille suuren luottamuksen tulevaisuuteen.

Kaiken kaikkiaan vuoden ensimmäiset kuusi kuukautta ovat olleet tapahtumarikkaita, ja olemme valmistautuneet toistaiseksi laajimpaan lentoaikatauluumme niin kohteiden kuin lentojen määrän suhteen. Toimme markkinoille viisi uutta kohdetta, otimme käyttöön kuusi uutta lentokonetta, kuljetimme 1,8 miljoonaa matkustajaa sekä rekrytoimme ja koulutimme lähes 1 200 työntekijää.

Kuluvan vuoden jälkipuoliskon näkymät ovat edelleen suotuisat, sillä varauskanta jatkuu vahvana erityisesti Pohjois-Amerikassa. Islantiin suuntautuvien ja Islannista lähtevien lentojen kysyntä on ollut viime kuukausina vahvaa. Myös Keflavikin lentoaseman kapasiteetti on kasvanut tänä kesänä jyrkästi yli 20 prosenttia Covidia edeltävän tason ja se kasvaa edelleen ensi talvena. Tämän kehityksen odotetaan vaikuttavan tuottoihin ja tulojen kasvuun joillakin markkinoilla vuoden toisella puoliskolla. Meillä on hyvät valmiudet sopeutua markkinaolosuhteisiin kaikkina aikoina arvokkaan infrastruktuurimme, erittäin vahvan maksuvalmiutemme ja erinomaisen henkilöstötiimimme ansiosta. Koko vuoden ennusteemme EBIT-marginaallista pysyy ennallaan 4–6 prosentin tasolla, joten odotamme tekevämme nettovoittoa koko vuonna 2023.”

Lisää tietoa löytyy alla olevasta englanninkielisestä tiedotteesta ja tilinpäätöksestä: