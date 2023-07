Icelandair tilaa uutena asiakkaana 13 A321XLR -konetta Airbusilta

A321XLR:n erittäin pitkä kantama antaa Icelandairille kyvyn tarttua uusiin mahdollisuuksiin markkinoilla. Lentokone auttaa lentoyhtiötä myös alentamaan käyttökustannuksiaan ja tarjoamaan matkustajille mukavan lentokokemuksen, ja se tukee yhtiötä sen omissa vastuullisuustavoitteissa.

”Tehokkaat A321XLR-lentokoneet vahvistavat liiketoimintamalliamme, parantavat joustavuuttamme ja tuovat mahdollisuuksia kasvaa tulevaisuudessa. New myös tukevat vastuullisuustoimiamme. Ensimmäisen lentokoneen toimitus on aikataulutettu vuodelle 2029. Suunnitelmiemme mukaan meillä on kuitenkin neljä Airbus-konetta käytössä ennen kesää 2025, ja olemme nyt tehneet vuokrasopimuksen uudesta A321LR-koneesta kumppanimme SMBC Aviation Capital Limitedin kanssa”, Icelandairin toimitusjohtaja Bogi Nils Bogason sanoo.

”Olemme hyvin ylpeitä saadessamme Icelandairin uudeksi asiakkaaksemme. Hyödyntämällä A321XLR:n suorituskykyä yhtiö voi jatkaa vastuullista kasvua ja pienentää hiilidioksidipäästöjään merkittävästi”, Airbusin kaupallinen johtaja Christian Scherer sanoo.

A321XLR on A320neo-koneiden seuraava kehitysaskel. Se vastaa markkinoiden tarpeeseen entistä pidemmän kantaman ja hyötykuorman lentokoneista, jotka luovat lisää arvoa lentoyhtiöille. Koneen kantama on jopa 4 700 merimailia eli noin 8 700 kilometriä – 15 prosenttia enemmän kui A321LR-koneella. XLR-version polttoaineen kulutus on 30 prosenttia pienempi matkustajapaikkaa kohden kuin edellisen sukupolven kilpailevilla koneilla, ja sen typpioksidipäästöjä ja melua on vähennetty.

Matkustajille A321XLR:n uusi matkustamo tarjoaa parhaan matkustuskokemuksen. Istuimet ovat kaikissa luokissa yhtä mukavia kuin laajarunkokoneissa, mutta kustannukset ovat kapearunkokoneen luokkaa.

Toukokuun 2023 loppuun mennessä Airbus oli saanut A320neo-perheen lentokoneista yli 8 750 tilausta 136 asiakkaalta ympäri maailmaa.