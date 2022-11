Icelandairilla vahva tulos kolmannella vuosineljänneksellä – voittoa 58 miljoonaa dollaria

Liiketulos oli 92,7 miljoonaa dollaria ja liikevoittomarginaali oli 19 prosenttia, mikä on 84,5 miljoonan dollarin parannus edellisvuoteen verrattuna.

Ennätysmäiset matkustajatuotot 408,3 miljoonaa dollaria

Ennätyksellinen käyttöaste ja korkea yksikkötuotto

Matkustajamäärä yli kaksinkertaistui edellisvuodesta ja oli 1,4 miljoonaa.

Yksikkötulot kasvoivat 38 prosenttia edellisvuodesta, kun taas yksikkökustannukset ilman polttoainetta laskivat kahdeksan prosenttia.

Kaikkien aikojen vahvin käteisvaratilanne kolmannen neljänneksen lopussa.

Yhtiö on hyvissä asemissa selviytyä vastatuulesta ja tarttua tulevien kuukausien mahdollisuuksiin.

Bogi Nils Bogason, Icelandairin toimitusjohtaja:

Ennätystulojen ansiosta saavutettu vankka taloudellinen tulos osoittaa selvästi liiketoimintamallimme vahvuuden. Hyödyntämällä reittiverkostomme ja toimintamme joustavuutta pystyimme hyödyntämään kaikki mahdollisuudet kaikilla markkinoillamme vuoden kolmannella neljänneksellä.

Saavutimme 82 prosenttia vuoden 2019 kapasiteetista ja yli kaksinkertaistimme matkustajamäärän vuosien välillä. On hienoa nähdä, miten nopeasti transatlanttiset markkinamme ovat elpyneet, sillä niiden osuus matkustajien kokonaismäärästä oli 43 prosenttia kolmannen vuosineljänneksen aikana. Saga Premium -tuotteemme tulonmuodostuksen jatkuva paraneminen vaikutti myönteisesti yksikkötuottoihin. Lisäksi rahti- ja leasing-liiketoimintamme täydensivät edelleen vahvasti tulonhankintaa.

Näiden tulosten saavuttaminen on vaatinut yhteisiä ponnisteluja koko yhtiöltä, vaikka käynnistysvaiheessa oli huomattavia haasteita. Häiriöt lentoasemilla ja toimitusketjuissa vaikuttivat toimintaamme ja asiakkaidemme kokemuksiin. Haluan kiittää työntekijöitämme omistautumisesta ja kovasta työstä viime viikkoina ja kuukausina, asiakkaitamme luottamuksesta ja kärsivällisyydestä sekä matkailukumppaneitamme hyvästä yhteistyöstä matkailupalvelujen nopeasta käynnistämisestä Islannissa.

Neljännen vuosineljänneksen varaustilanne on vahva, vaikka odotamme tänä talvena jonkin verran vastatuulta. Toimintaympäristö pysyy haastavana, sillä korkotaso ja erilaiset kustannukset nousevat, mikä todennäköisesti vaikuttaa kysyntään. Uskomme kuitenkin, että Islannilla on jatkossakin suuria mahdollisuuksia houkuttelevana matkakohteena, ja meillä on vahva perusta, jolle rakentaa. Taloudellinen asemamme on vankka ja maksuvalmiutemme vahva. Laajan reittiverkostomme sekä joustavuutemme ansiosta voimme toimia nopeasti ja mukauttaa toimintamme sekä palvelumme tilanteen mukaan.

Vahvat matkustajamäärät ja kesän uudet kohteet

Lokakuussa 2022 Icelandairin matkustajamäärä oli noin 333 000, kun se viime vuoden lokakuussa oli 206 000. Käyttöaste kansainvälisillä ja kotimaanlennoilla oli 80,2 prosenttia. Kapasiteetti oli lokakuussa 99 prosenttia vuoden 2019 tasosta. Vuoden 2022 kymmenen ensimmäisen kuukauden matkustajamäärä on yli kolme miljoonaa.

Icelandair on myös lisännyt valikoimiinsa kaksi uutta kohdetta Euroopassa kesäksi 2023, Prahaan ja Barcelonaan. Molemmista kaupungeista on jatkoyhteys lentoyhtiön kattavaan Pohjois-Amerikan verkostoon. Icelandair on jo aiemmin lentänyt Barcelonaan, mutta Praha on aivan uusi lisäys tulevalle vuodelle.

Prahan kausilentokohteeseen lennetään 1. kesäkuuta ja lokakuun 2023 välisenä aikana, neljä lentoa viikossa tiistaisin, torstaisin, perjantaisin ja sunnuntaisin.