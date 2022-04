ICT-rekrytoinnin ammattilainen kertoo vinkit yrityksille ja työnhakijoille – nämä asiat kannattaa muistaa juuri nyt

Polttava pula ICT-osaajista kärjistyi, kun pandemia pakotti konservatiivisimmatkin yritykset digiloikkaan. Samaan aikaan verkkokaupan ja digitaalisten palvelujen suosio lähti rajuun kasvuun. Asetelma ei suinkaan ole helpottanut, ja käsillä on maailmanpoliittinen kriisi. Huipulla tuulee, mutta Pyyhtiä suhtautuu tilanteeseen rauhallisesti. Koko edellä mainitun ajan yritys on palvellut menestyksekkäästi lukuisia tunnettuja brändejä. Pyyhtiän matka Keskon digimarkkinoinnin ohjaksista StaffPoint-konserniin kuuluvan asiantuntijatalon rakentajaksi ja yli 50:n tunnetun yrityksen kumppaniksi vakuuttaa.

– Mitä enemmän ja nopeammin asiat muuttuvat, sitä tärkeämpää on kyky uudistua. Uhkien sijaan kannattaa keskittyä mahdollisuuksiin. Näin on erityisesti nyt, kun perinteiset rekrytointitavat eivät enää toimi, Pyyhtiä toteaa.

ICT-työnantaja, muista nämä asiat

Lukuisissa yrityksissä on jouduttu tilanteeseen, jossa kiire ratkaista akuutit haasteet on vaarassa viedä huomion tärkeimmästä, ihmisistä. Pohjimmiltaan kysymys on ihmisten autonomiasta sekä mahdollisuudesta toteuttaa itseään haluamallaan tavalla. ICT-alalla eletään tarvehierarkian huipulla. Siksi työnantajan ensimmäinen askel on myöntää itselleen se, että hakijasta on tullut kuningas, jota tulee kohdella kuten asiakastaan.

– Hakisitko itse töihin omaan yritykseesi? Entä millaista kohtelua saisit niin tehdessäsi? Ehdokkaat on pidettävä ajan tasalla selkeällä ja laadukkaalla viestinnällä. Nämä asiat on luvattoman helppo unohtaa, Pyyhtiä haastaa.

Toisekseen diversiteetin ja tasa-arvon toteutuminen tulisi olla osa jokaisen yrityksen arkea. Ne ovat myös kilpailuetu, sillä erilaisuus tarjoaa asioihin monipuolisemman näkökulman varsinkin silloin, kun kilpaillaan globaalisti sekä halutaan muodostaa autonomisesti ohjautuvia ja ketteriä moniosaajatiimejä. Lisäksi tarvitaan muutoskyvyyttä, sillä tulevaisuutta on yhä vaikeampi ennustaa.

– Jotta yrityksesi olisi paitsi houkutteleva, myös kilpailukykyinen, on sen elettävä arvonsa todeksi. Autonomiaan liittyy kiinteästi myös hakijoiden innostus yrittäjyyden mahdollistamaa vapautta kohtaan. Yhä suurempi osa hakijoista tahtoo työskennellä freelancerina, johon kannattaa myös tarjota mahdollisuus. Yrityksille tämä merkitsee lisää ketteryyttä nopeasti vaihteleviin tilanteisiin, Pyyhtiä jatkaa.

Kolmanneksi työn tekeminen ja siksi myös kilpailukenttä on muuttunut ajasta ja paikasta riippumattomaksi. Suurin osa eniten kilpailtujen alojen tehtävistä onnistuu etänä, niin myös Henricon suorahaut ja rekrytoinnit.

– Vaikka olisit menestynyt alueellisesti, niin nyt kilpailukenttäsi on koko maailma. Toisaalta yhtä globaaleja ovat myös uudet markkinat sekä mahdollisuudet löytää osaajia, Pyyhtiä muistuttaa.

Neljäs näkökulma on rekrytointiprosessin nopeus ja kustannustehokkuus. Parhaat osaajat eivät jää odottelemaan vastauksia, eivätkä soittele perään. Toisaalta ICT-osaamista tarvitaan yhä useammin väliaikaisesti, tarpeet vaihtelevat nopeasti, eikä aika ei yksinkertaisesti riitä rekrytoinnin läpiviemiseen. Siksi myös Henricossa korostetaan yrityksen roolia tehokkaana digityön välittäjänä, työnantajamielikuvasta tai hakijakokemuksesta tinkimättä.

– Pystymme tarjoamaan kovan luokan osaajia tehokkaasti ja kilpailukykyiseen hintaan, sillä meitä eivät kuormita perinteisten konsulttitoimistojen palkkakulut tai prosessit. Kannustan yrityksiä pohtimaan oman rekrytointinsa todellista kustannusrakennetta ja tarpeita sekä haastamaan vallitsevat käytännöt, Pyyhtiä mainitsee.

ICT-työnhakija tai -freelancer, toimi näin

Erikoisosaaminen on kysyttyä, ja digialalla työnkuvat ovat moninaiset. Esimerkiksi verkkokauppa-alustojen suunnittelu ja kehittäminen jakautuu lukuisiin eri avainalueisiin, joista jokainen kysyy omanlaistaan osaamista.

– Erikoisosaamisesta voi tulla tulee tekijälleen itsestäänselvyys, jota hän ei ole tullut edes ajatelleeksi. Harvoin kysymys on esimerkiksi pelkästään tietyn ohjelmointikielen osaamisesta, Pyyhtiä sanoo.

Headhunterit metsästävät osaajia sosiaalisesta mediasta, joten erityisesti LinkedInissä kannattaa olla aktiivinen sekä pitää huolta siitä, että oma profiili on kunnossa. Hakemusformaateista edukseen erottuvin on video. Vaikka et hakisi uusiin tehtäviin juuri nyt, esittely ja tiedot itsestään kannattaa pitää ajan tasalla. Myönteisten yllätysten todennäköisyys ei ole koskaan ollut suurempi.

– Parannat asemaasi kertomalla sen, mihin pystyt ja mitä tahtoisit tehdä. Myöskään alueellisiin hakuihin ei tarvitse jumittua vaan ovet ovat auki kaikkialle maailmaan. Olemme järjestäneet rekrytointeja esimerkiksi Espanjasta ja Silicon Valleysta. Vaikka olisit unelmiesi työssä, aina on varaa parantaa, Pyyhtiä rohkaisee.