IDC nimesi Equinixin maailman johtavaksi colocation-datakeskusten ja suorien yhteyspalveluiden toimittajaksi

Equinix, maailman suurin datakeskusyhtiö nimettiin maailman johtavaksi colocation-datakeskusten ja suorien yhteyspalveluiden (eng. interconnection) tarjoajaksi IDC:n ensimmäisessä aihetta käsittelevässä MarketScape-raportissa. IDC:n selvityksessä analysoitiin syvällisesti yhdeksän maailmanlaajuisesti merkittävän palveluntarjoajan nykyhetken ja tulevaisuuden valmiuksia vastata yritysasiakkaiden tarpeisiin.

Julkaistu raportti on IDC:n ensimmäinen colocation-datakeskuksia ja yhteyspalveluita arvioiva selvitys, joka hyödyntää yhtiön MarketScape-mallia. Raportti on myös alalle selkeä edistysaskel, koska se todistaa palveluiden kasvaneen tarpeen maailmanlaajuisesti.

Equinixille IDC MarketScape -raportin tunnustus johtavana colocation- ja yhteyspalvelutoimittajana on osoitus yhtiön Platform Equinixin -datakeskusverkoston arvosta ja yrityksen vahvasta kilpailuedusta.

”Equinixin vahvuus on sen maailmanlaajuisessa verkostossa, jonka ansiosta siitä on tullut lähes synonyymi neutraaleille colocation-datakeskuksille”, kommentoi Courtney Munroe, IDC Telecommunications Researchin johtaja. ”Arviomme mukaan Platform Equinix tarjoaa asiakkailleen sellaista lisäarvoa, johon kilpailijoiden on erittäin vaikeaa ja kallista vastata.”

Raportissa Equinixin vahvuusalueisiin luetaan erityisesti seuraavat alueet:

Kehitys: IDC MarketScape -raportti nostaa erityisesti esiin Equinixin optimistisen asenteen alan tulevaisuuden kasvuun ja kehitykseen. Yhtiö on myös erityisen hyvin valmistautunut lähivuosien teknologiainnovaatioihin.

Innovaatio: Raportin mukaan Equinixin kilpailuetu syntyy yhtiön vahvasta investointistrategiasta sekä innovaatiokyvystä.

Raportin mukaan Equinixin kilpailuetu syntyy yhtiön vahvasta investointistrategiasta sekä innovaatiokyvystä. Kestävä kehitys: Raportissa todetaan, että Equinix on alan johtava toimija kestävien energialähteiden ja -innovaatioiden käyttäjänä. Equinix on ensimmäinen datakeskusyritys, joka on julkistanut kattavan GRI-standardeihin perustuvan vastuullisuusraportin ja on sitoutunut tavoittelemaan sataprosenttisesti uusiutuvan energian käyttöä. Equinix raportoi jatkuvasti vastuullisuusasioistaan osoitteessa http://sustainability.equinix.com/.

IDC:n raportin mukaan Equinix on soveltuvin datakeskuskumppani erityisesti globaaleille suuryrityksille sekä palveluntarjoajille, jotka haluavat poistaa välimatkat palveluiden käyttäjien, pilvipalveluiden, ekosysteemikumppaneiden ja asiakkaiden väliltä. Yritysten tietoliikennearkkitehtuurien digitalisoituessa IDC:n raportti suosittelee Equinxin palveluita muun muassa verkkoyhteyksien optimointiin, strategisten toimintojen skaalaamiseen, pilvipalveluyhteyksien suoraviivaistamiseen, turvallisuustoimintojen levittämiseen sekä datan ja analytiikan tuomiseen verkon reunalle lähelle käyttäjiä.

IDC:n Worldwide Colocation and Interconnection Services 2019 - 2020 Vendor Assessment -raportti on ladattavissa täältä.