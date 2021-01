If uudistaa konsernijohtoa ja vahvistaa korvauspalvelun organisaatiota

Klas Svensson on nimitetty Ifin Yritysasiakkaat-liiketoimintayksiköstä vastaavaksi johtajaksi. If myös vahvistaa korvauspalvelun organisaatiotaan yhdistämällä henkilöasiakkaiden ja yritysasiakkaiden korvauspalvelut yhdeksi uudeksi pohjoismaiseksi yksiköksi, jota johtaa Odd Magnus Barstad. Svensson ja Barstad on nimitetty myös Ifin johtoryhmän jäseniksi.

Yritysasiakkaat-liiketoimintayksikön johtajaksi nimitetty Klas Svensson on työskennellyt Ifissä vuodesta 2012 ja viimeksi toiminut henkilöasiakasliiketoiminnassa digitaalisen myynnin ja asiakaskokemuksen johtajana. Uuden pohjoismaisen korvausorganisaation johtajaksi nimitetty Odd Magnus Barstad on aiemmin vastannut henkilöasiakasliiketoiminnan korvauspalvelusta. – Korvaustilanteessa asiakkaat aidosti kohtaavat meidät. Asiakkaillemme olemme yksi If ja korvausprosessissa asiakkaillamme on usein samat toiveet ja tarpeet riippumatta siitä, missä liiketoimintayksikössä me käsittelemme asian. Yhdistämällä ja vahvistamalla tätä organisaation osaa voimme palvella asiakkaitamme vieläkin paremmin ja rakentaa parhaat ratkaisut, joilla lunastamme lupauksemme olla asiakkaan rinnalla, sanoo Ifin toimitusjohtaja Morten Thorsrud. Yritysasiakkaat-liiketoimintayksikköä 18 vuotta johtanut Ivar Martinsen siirtyy Senior Advisor -rooliin ja työskentelee jatkossa sekä Ifin että Sammon tehtävissä ja hallituksessa. – Haluan kiittää Ivaria tärkeästä ja arvokkaasta työstä, jota hän on tehnyt yritysasiakasliiketoiminnan vetäjänä. Olen iloinen siitä, että hän jää yritykseen ja odotan innolla hyvää yhteistyötä jatkossakin, kertoo Thorsrud.

