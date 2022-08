Ifille oma äänilogo ja uusi viestintäkonsepti

Vuoden 2020 syksyllä If julkisti uuden viestintäkonseptin ”Rinnallasi”. Nyt tuota asiakaslupausta konkretisoidaan osoittamalla, miten tuemme asiakkaitamme, kun jotain sattuu. Syvään hengittäminen ja kymmeneen laskeminen auttaa vähän – If auttaa paljon. Ilmastointiteippi ikkunalasissa auttaa vähän – If auttaa paljon.

Ifin logossa on kolme pistettä, joilla on jatkossa entistä tärkeämpi rooli brändi-identiteetissämme. Pisteet ja niihin jatkossa liittyvä Ifin uusi äänilogo vahvistavat tarinankerrontaa mainonnassa ja viestinnässä. Äänilogossa kuuluvat asiakkaiden arkielämän äänet, kuten ovikellon soitto ja puhelimen helinä. Suunnittelusta vastasi Åkestam Holst.

- Haluamme uudella viestinnänkonseptilla vahvistaa positiotamme välittävänä vakuutusyhtiönä ja samaan aikaan konkretisoida, mitä Rinnallasi-lupaus tarkoittaa. Tunne ohjaa usein ostopäätöksiä. Meidän täytyykin tehdä pitkäjänteistä työtä viestiemme kanssa luottamuksen kehittämiseksi. Asiakaslupauksemme on syvällä arvoissamme – se on oleellista jatkuvan ja aidon viestinnän varmistamiseksi, kommentoi Sumit Malhotra, Ifin Head of Brand, Marketing and Communication.

Ifin kampanja näkyy laajasti televisiossa, digitaalisilla alustoilla, ulkomainonnassa ja radiossa.

Asiakas: If

Mainostoimisto: Åkestam Holst NoA

Design: Bold NoA

Tuotantotoimisto: BKRY NoA

Ohjaaja: Torbjörn Martin

Tuotantoyhtiö: B-Reel Films

Radiotuotanto: Flickorna Larsson

Mediatoimisto: Carat