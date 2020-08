Ifin alkuvuoden tulos hyvä – poikkeusaika on muuttanut monen vakuutustarpeita

If-konsernin tulos vuoden 2020 ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli hyvä. Etenkin matkavakuutuksista maksetut korvaukset kasvoivat alkuvuonna huomattavasti. Arjen mullistaneen korona-ajan jäljiltä monen yrityksen ja yksityishenkilön vakuutusturva ei kuitenkaan ole nyt ajan tasalla vaan päivittämisen tarpeessa, arvioi Ifin toimitusjohtaja Morten Thorsrud.

– Toisella vuosineljänneksellä maksoimme paljon korvauksia matkavakuutuksista, mutta samanaikaisesti puolestaan ajoneuvovahinkojen määrä laski, kun liikenne teillä väheni merkittävästi. Lisäksi matkavakuutuksissa Ifin vastuulla olevaa riskiä jakaa meillä oleva jälleenvakuutus, joka kattaa osan matkavakuutusvahingoista, taustoittaa Ifin toimitusjohtaja Morten Thorsrud.

If sai alkuvuoden aikana kaikissa Pohjoismaissa yhteensä noin 53 000 koronaan liittyvää matkavakuutusten korvaushakemusta. Yli 80 prosenttia tapauksista oli matkojen peruutuksia. Kaikkein eniten vahinkoja on ollut norjalaisilla asiakkailla. Tähän mennessä matkavahingoista maksetut kokonaiskustannukset ovat yhteensä noin 39 miljoonaa euroa.

– Kulunut kevät osoittaa, kuinka tärkeää on, että on vakaita vakuutusyhtiöitä, jotka ovat kyenneet auttamaan asiakkaita vaikean tilanteen läpi, Thorsrud sanoo.

Korona-aika on muuttanut monen vakuutustarpeita

Monen yrityksen ja yksityishenkilön arjessa on tapahtunut isoja muutoksia koronapandemian aiheuttaman poikkeusajan myötä. Ifissä on havaittu, että monen asiakkaan vakuutusturva ei olekaan ajan tasalla koronan ensimmäisen vaiheen jäljiltä.



– Yrityksillä muutokset ovat olleet isoja, kun osa yrityksistä on lomauttanut työntekijöitään ja joidenkin liikevaihto puolestaan on kasvanut. Tänä kesänä monet meistä ovat ajaneet autolla aiempaa enemmän, mikä puolestaan vaikuttaa autovakuutukseen. Toiset ovat esimerkiksi vaihtaneet kotiaan, hankkineet kesämökin tai ostaneet veneen, kuvaa Morten Thorsrud.

– Kannattaa olla yhteydessä omaan vakuutusyhtiöön. Yksi tärkeimmistä tehtävistämme on olla hyvä neuvonantaja asiakkaillemme ja varmistaa, että asiakkaamme ovat oikein vakuutettu.

Pohjoismaiden suurimman vakuutusyhtiön uusien lukujen valossa näyttää, että ihmisten rutiinit ovat palautumassa normaaleiksi. Esimerkiksi autoliikenne lähes pysähtyi maaliskuussa, mutta ilmoitettujen vahinkojen perusteella liikenne on palautunut tavanomaiseksi.

– Koska monet käyttävät nyt autoaan paljon kotimaan matkoilla, koko vuoden liikennevahingot voivat päätyä kevään pysähdyksestä huolimatta tavallisen vuoden tasolle. Lisäksi käytettyjen autojen kauppa ja venevakuutusten kysyntä ovat lisääntyneet huomattavasti kevään ja kesän aikana. Vuoden lopulla näemme toki vasta poikkeusajan todelliset vaikutukset, sanoo Thorsrud.

Ifin tulos Suomessa

Maksutulo huhti-kesäkuussa 2020 oli 203 miljoonaa euroa (204 miljoonaa euroa huhti-kesäkuussa 2019). Maksutulo vuoden 2020 ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 675 miljoonaa euroa (659 miljoonaa euroa tammi-kesäkuussa 2019).

Tekninen tulos oli huhti-kesäkuussa 35 miljoonaa euroa (44 miljoonaa euroa). Tekninen tulos vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 70 miljoonaa euroa (68 miljoonaa euroa).

Yhdistetty kulusuhde oli huhti-kesäkuussa 85,2 % (81,0 %) ja vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla 85,3 % (85,2 %)

If-konsernin tulos

If on Pohjoismaiden suurin vahinkovakuutusyhtiö, joka toimii Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan lisäksi kaikissa Baltian maissa.

Yhdistetty kulusuhde huhti-kesäkuussa 2020 oli 80,5 % (83,0 % huhti-kesäkuussa 2019). Koko vuoden 2020 ensimmäisellä vuosipuoliskolla yhdistetty kulusuhde oli 82,1 (84,7 % tammi-kesäkuussa 2019).

Tekninen tulos huhti-kesäkuussa oli 217 miljoonaa euroa (187 miljoonaa euroa). Vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon tekninen tulos oli 398 miljoonaa euroa (334 miljoonaa euroa).

Maksutulo kasvoi 2,7 % huhti-kesäkuussa ja koko ensimmäisellä vuosipuoliskolla 5,2 %. Koronapandemian vaikutus näkyy maksutulon kehityksessä toisella vuosineljänneksellä erityisesti siksi, että useiden yritysasiakkaiden liikevaihto pieneni ja uusia autoja myytiin selvästi normaalia vähemmän kaikissa Pohjoismaissa.

If kuuluu Sampo-konserniin. Euromääräiset luvut on esitetty siinä muodossa, kuin Sampo esittää ne puolivuosikatsauksessaan. Lisää tietoa koko Ifin tuloksesta löytyy Sammon puolivuosikatsauksesta.